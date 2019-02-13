14年後「世紀破冰」！布萊德彼特現身前妻慶生趴　一個舉動…旁人驚呆了

▲布萊德彼特、珍妮佛安妮斯頓曾有5年短暫婚姻。（圖／達志影像／美聯社）

記者林映妤／綜合報導

布萊德彼特（Brad Pitt）離婚後頻頻被八卦雜誌與眾多女星湊對，雖然沒一項緋聞被證實，但2月11日他卻驚喜現身前妻珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Aniston）的慶生派對，2人2000年至2005年曾有過5年短暫婚姻，後因安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）介入而分手，如今算是離婚14年後「世紀破冰」，震驚眾人！

布萊德彼特恢單後，不少媒體將他與珍妮佛安妮絲頓再湊作堆，雖然復合之說沒消沒息，但他卻成為前妻50歲生日宴的座上嘉賓。據悉小布不僅到場，還和對方聊上兩句，並送上溫暖大擁抱，這對前佳偶的互動簡直看呆了在場其他人。

▲▼布萊德彼特、珍妮佛安妮斯頓相隔14年「世紀破冰」。（圖／達志影像／美聯社）

不過根據《Entertainment Tonight》指出，小布大部分時間都和其他好友喬治克隆尼（George Clooney）、奧蘭多布魯（Orlando Bloom）等人互動，另外也沒有待到慶生會結束，此舉只是表達出2人分手後仍有友善互動，即使沒有復合也沒撕破臉。

有趣的是，珍妮佛安妮絲頓的慶生會上有些出席人物與他們的關係都相當微妙，像是珍妮佛的前男友約翰梅爾（John Mayer）露臉捧場，而小布的前女友葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）也成為珍妮佛的姊妹淘，參加對方舉辦的生日趴，一點也不覺得尷尬。