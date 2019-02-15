16歲愛上主管未婚產子！《長襪皮皮》作者的生命故事

記者林映妤／台北報導

瑞典電影《當幸福提早來》（Becoming Astrid）榮獲芝加哥國際電影節觀眾票選最佳外語片獎，該片改編自世界暢銷童書《長襪皮皮》作者的生命故事，講述瑞典國寶級作家阿思緹林格倫（Astrid Lindgren）童心筆觸背後的年少回憶。

電影靈魂人物阿思緹林格倫由柏林影展歐洲璀璨之星艾芭奧古斯特（Alba August）細膩演繹，並闡述這位在保守年代勇於追尋理想、追尋幸福的時代才女，曾愛上報社主管意外未婚懷孕，後又生下兒子的心路歷程，最後如何用她的童書影響全世界。

▲▼《當幸福提早來》艾芭奧古斯特詮釋瑞典國寶級作家阿思緹林格倫的生命故事。（圖／捷傑電影提供）

出生於電影世家的艾芭奧古斯特，她的丹麥大導爸爸比利奧古斯特（Bille August）曾兩度榮獲坎城影展金棕櫚獎，以《比利小英雄》勇奪奧斯卡及金球獎最佳外語片，其中讓他奪下第二座坎城金棕櫚的作品《善意的背叛》，為瑞典電影大師英格瑪柏格曼編劇；瑞典媽媽普妮拉奧古斯特（Pernilla August）也以《善意的背叛》勇奪坎城影后，演出作品無數，更曾在《星際大戰系列》中飾演安納金天行者的母親。

就如雙親一樣有才華的艾芭，曾主演Netflix首部授權台灣的丹麥影集《慘雨》，今年在台上映的《當幸福提早來》則是她首部主演長片，在權威影評網站爛番茄上獲得96%專業影評人給予好評，受《芝加哥論壇報》讚譽為：「充滿活力，非常出色地表現！」

▲▼《當幸福提早來》艾芭奧古斯特片中意外懷孕產下一子。（圖／捷傑電影提供）





當代最著名的兒童文學作家的阿思緹林格倫，在二戰結束1945年初版發行的童書《長襪皮皮》不僅暢銷全球1.6億冊、被翻譯成上70多種語言，她也為兒童發聲提倡「拒絕暴力」，促使瑞典成為全世界第一個立法通過零體罰的國家，並在1994年獲得瑞典「諾具爾和平獎」。

沒有顯赫的家世的阿思緹卻能影響世界近一世紀，電影《當幸福提早來》描繪了16歲青春期的她，在保守農村小鎮未婚懷孕，面對現實種種挫折，她仍然堅強面對勇於追求理想。為了更忠實瑞典最受歡迎的文化人物，艾芭奧古斯特地學習打字機技巧、讀了林格倫的所有著作和研究20世紀女性生活樣貌，相當敬業！《當幸福提早來》2月15日上映。