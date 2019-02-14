林青霞自揭「迷惘10年」低潮！紅塵翻滾18年淚奪金馬影后

記者林映妤／台北報導

傳奇作家三毛生涯唯一編劇作品的《滾滾紅塵》曾榮獲金馬8項大獎，電影集結金獎影帝后林青霞、秦漢、張曼玉主演，更被封為五、六年級生「必看愛情神片」，時隔近30年推出數位修復版，令不少影迷期待。

《滾滾紅塵》是林青霞奪得金馬影后殊榮的生涯代表作，曾陷入尋找自我迷惘中長達10年的她，時時刻刻擔心外界眼光與看法，林青霞在這部電影裡脫胎換骨，坦言：「拍攝時我也察覺了自己跟以前不同，特別清楚自己該做什麼，我想是因為我終於找到了自己。」

奪下生涯唯一一座金馬后冠時，林青霞也在台上感性發言：「從台下走到台上，在外人來看，距離似乎是這麼的短，然而對我而言，卻是在『紅塵』翻滾了18年，才換得到的成果。」

▲▼林青霞以《滾滾紅塵》奪下金馬后冠。（圖／甲上提供）

林青霞以「東方不敗」的中性演技驚豔影壇之後，開始以雌雄莫辨的演出和絕美造型在影壇樹立了標竿，而她奪得金馬影后殊榮的生涯代表作《滾滾紅塵》正是她演藝事業的關鍵轉捩點。

她表示曾因為太在乎外界看法，導致演戲時容易緊張，將原本的光華都掩蓋住，「拍《滾滾紅塵》時，我會刻意讓自己放鬆，跟隨感覺去演戲。」林青霞全心投入拍攝，有時就算導演覺得OK，但她不滿意就會繼續重拍到完美，因此更還被全劇組笑稱是片場「林導演」。《滾滾紅塵》數位修復版3月8日上映。

▲林青霞現場嚴格到被封為「林導演」。（圖／甲上提供）