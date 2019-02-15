情人節隔壁桌坐周揚青！　終於見到「本尊真面貌」網驚呆

記者潘慧中／綜合報導

周揚青是羅志祥穩定交往多年的女友，除了偶爾放閃，更時常會在社群網站分享日常生活，她14日現身台北知名餐廳，不少粉絲終於看到她本人都興奮直呼：「女神！」

▲周揚青情人節和好姊妹在台北知名餐廳吃飯。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



照片中，可以看到周揚青放下及胸長髮，襯托出水靈大眼和巴掌臉，身穿黑上衣露出無辜表情，同框對象是名媛網紅Rigel Davis（程穎婕），好姊妹相約吃飯共度情人節時光。

▲▼粉絲巧遇周揚青後傳私訊給她。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



有網友剛好坐在隔壁桌，悄悄私訊歡迎周揚青來台北玩，另外有幸運粉絲羞說：「好想跟妳合照，但還是不好意思，默默走掉了。」她看了先是笑說：「台北女孩都這麼害羞嗎？她們不知道在茫茫人海中能相遇就是緣份，而我～最愛和別人合照嗎？」她還稱讚台灣粉絲人都很好、也不會偷拍。

▲周揚青情人節當天沒有一直留在台北。（圖／翻攝自Instagram／gracechowwwww）



然而情人節這天，周揚青沒有一整天都待在台北，反而是飛回北京，她透露：「結果被人問：『妳是不是在北京有小情人？』」她大聲笑回真的約了人在北京談事情，儘管不確定羅志祥是否就是發問人，仍默默撒了一堆狗糧啊！