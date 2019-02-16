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陳喬恩素顏被拍「狂躲助理後面」！　39歲「HD照」網看傻：不敢相信

記者潘慧中／綜合報導

陳喬恩儘管工作忙錄，仍不時和粉絲分享生活點滴，她16日凌晨突然在社群網站曬出「大腿佈滿紅疹」的驚悚照，讓人看了怵目驚心，「誰懂過敏體質的心酸？」

▲▼陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻（圖／微博／陳喬恩）

▲陳喬恩半夜曬出過敏照。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

陳喬恩透露只要冬天氣溫一降低，她的皮膚就會開始發出奇癢無比的紅疹，「這些任性的疹子越發越癢，越癢越抓，越抓越嚴重。」長期受過敏體質影響，讓粉絲看了好心疼，也因此釣出不少有同樣毛病的網友建議她別抓破皮了。

▲▼陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻（圖／微博／陳喬恩）

▲▼陳喬恩過年前剪了空氣瀏海，下圖似乎直接以素顏自拍。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

▲▼陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻（圖／微博／陳喬恩）

儘管大腿皮膚爬滿紅疹，陳喬恩的臉蛋仍保養得宜，絲毫看不出已經39歲，更想像不到4月將滿40歲，過年前染了新髮色、剪了時下流行的空氣瀏海，近日素顏現身機場時，一身牛仔勁裝看起來十分青春有活力，戴著黑口罩的她躲在助理身後，不時用手遮臉。

▲▼陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻（圖／CFP）

▲▼陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻（圖／CFP）

▲▼陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻（圖／CFP）

▲陳喬恩機場素顏被拍。（圖／CFP）

事實上，陳喬恩素顏的皮膚狀態白皙光滑，為了上鏡好看，她會克制自己吃高熱量美食，就算忍不住想吃泡麵，也會搭配一碗養顏美容的銀耳蓮子湯，並且養成吃水果的好習慣，自我要求嚴格的她還會去健身房揮汗如雨，促進新陳代謝的同時，自然讓膚質白裡透紅。

▲▼陳喬恩39歲素顏「HD照」網看傻（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

▲陳喬恩臉蛋和身材都保養得宜。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

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