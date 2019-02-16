ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

打工巧遇《黑澀會》3美眉！　10點一到…店長命令他「趕走她們」

記者潘慧中／綜合報導

《瘋神無雙》班底阿虎曾在茶街打工，正好遇到偶像《我愛黑澀會》的幾位美眉上門光顧，沒想到10點一到，店長便指示：「你去把她們趕走！」當年在場的丫頭（詹子晴）還原過程露出哭哭臉說：「很狠心耶！」

▲▼打工巧遇《黑澀會》3美眉！（圖／翻攝自網路、貝童彤提供）

▲《我愛黑澀會》是當年十分火紅的節目。（圖／翻攝自網路、貝童彤提供）

阿虎最近在《小明星大跟班》透露，大一抱有星夢的他曾不斷報名上《大學生了沒》，試鏡了兩三次都被打槍，後來只好另找出路、兼差各種工作累積經驗，令他印象最深刻的就是遇到當年最紅的黑澀會美眉。

▲▼阿虎打工巧遇《黑澀會》3美眉！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲阿虎大一抱星夢卻頻被打槍。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

那段時間在茶街上班的阿虎，碰巧遇到丫頭帶著MeiMei（郭婕祈）、張甯兒（舊藝名筱婕）光顧，他開心地向店長說：「我愛黑澀會的人就是那個啊！每個都沒有18歲有沒有！」店長當下不以為意。

▲▼阿虎打工巧遇《黑澀會》3美眉！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼阿虎打工曾遇到3個黑澀會美眉。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼阿虎打工巧遇《黑澀會》3美眉！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

結果晚上10點一到，由於政府法令規定未滿18歲通通要離開，店長突然想起阿虎剛說的話：「你剛剛說她們沒有18歲是不是？那你去把她們趕走。」逼不得已只好走過去請美眉們離開，後來相認時，丫頭透露有記得這件事，「時間一到就趕我們走！」

▲▼阿虎打工巧遇《黑澀會》3美眉！（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲丫頭還原當年情況。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲約從23：40分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

推薦閱讀

Sandy「讓製作人等她1hr」：我進去跪著跟所有人道歉

周杰倫紐約會合昆凌　「臉少了1個特徵」網驚喊：差好多！

展榮展瑞童年照曝光！　爸爸N年前「根本和他們現在長一樣」

喝醉被拉進包廂：喝贏我一人一萬！　丫頭隔天收「鉅額帳單」嚇傻

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆！　吳宗憲搖頭：真討厭

楊丞琳難得放閃「李榮浩」！　網友畫面一片白：眼神說明一切❤

台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！　出超商發飆：怎可以讓我付錢

情人節隔壁桌坐周揚青！　終於見到「本尊真面貌」網驚呆

陳喬恩素顏被拍「狂躲助理後面」！　39歲「HD照」網看傻：不敢相信

第一次在夫家過年！　貝童彤「見婆婆起爭執」半夜偷哭：好想回娘家

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

陳喬恩素顏被拍「狂躲助理後面」！　39歲「HD照」網看傻：不敢相信

台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！　出超商發飆：怎可以讓我付錢

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆！　吳宗憲搖頭：真討厭

楊洋爆交往《歡樂頌》女星！　傳倫敦「共度情人節」被捕獲

Nina老公是《大學生》小新！　現已是身家千萬CEO

楊丞琳難得放閃「李榮浩」！　網友畫面一片白：眼神說明一切❤

侯昌明慟失智21年父解脫了！跪靈堂哭乾淚「我說不要救他」

英網紅隨機抓路人惡作劇！　網友一看認出「是韓劇男神」

崔振赫被消失！　《皇后的品格》變鬧劇：他不演結局

蘇晏霈羞掏500元買2大盒保險套　夫妻驚見秒喊：我不要！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

我愛黑澀會, 阿虎, 丫頭, 詹子晴, MeiMei, 郭婕祈, 張甯兒, 筱婕

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 白癡公主「A→大C」罩杯神進化！　網全看傻：真的母湯
  2. 《SKY Castle》狂拍手部特寫有寓意！導演親自給答案了
  3. 打工巧遇《黑澀會》3美眉！　10點一到…店長命令他「趕走她們」
  4. 孫安佐爆「飛日本留學」！　孫鵬備好豪宅給他住
  5. 生完頻尿「一晚跑4次廁所」被老公嫌！　心酸媽整夜憋尿：我好卑微
  6. 親眼看披風升起高掛！　班艾佛列克宣示「我不再是蝙蝠俠」
  7. 台北燈會捕獲野生《聲林》鄭可強、許莉潔　卡位狂賺東森幣
  8. 展榮展瑞童年照曝光！　爸爸N年前「根本和他們現在長一樣」
  9. 應采兒瘋傳有孕「首度鬆口回應了」　曝Jasper想要姐姐！
  10. 適合春日的溫暖歌聲！越聽越著迷的「樂童音樂家」5首入門歌曲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366