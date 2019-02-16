打工巧遇《黑澀會》3美眉！　10點一到…店長命令他「趕走她們」

記者潘慧中／綜合報導

《瘋神無雙》班底阿虎曾在茶街打工，正好遇到偶像《我愛黑澀會》的幾位美眉上門光顧，沒想到10點一到，店長便指示：「你去把她們趕走！」當年在場的丫頭（詹子晴）還原過程露出哭哭臉說：「很狠心耶！」

▲《我愛黑澀會》是當年十分火紅的節目。（圖／翻攝自網路、貝童彤提供）



阿虎最近在《小明星大跟班》透露，大一抱有星夢的他曾不斷報名上《大學生了沒》，試鏡了兩三次都被打槍，後來只好另找出路、兼差各種工作累積經驗，令他印象最深刻的就是遇到當年最紅的黑澀會美眉。

▲阿虎大一抱星夢卻頻被打槍。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



那段時間在茶街上班的阿虎，碰巧遇到丫頭帶著MeiMei（郭婕祈）、張甯兒（舊藝名筱婕）光顧，他開心地向店長說：「我愛黑澀會的人就是那個啊！每個都沒有18歲有沒有！」店長當下不以為意。

▲▼阿虎打工曾遇到3個黑澀會美眉。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



結果晚上10點一到，由於政府法令規定未滿18歲通通要離開，店長突然想起阿虎剛說的話：「你剛剛說她們沒有18歲是不是？那你去把她們趕走。」逼不得已只好走過去請美眉們離開，後來相認時，丫頭透露有記得這件事，「時間一到就趕我們走！」

▲丫頭還原當年情況。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）



▲約從23：40分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）