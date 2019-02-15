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楊丞琳難得放閃「李榮浩」！　網友畫面一片白：眼神說明一切❤

記者潘慧中／綜合報導

楊丞琳和李榮浩穩定交往多年，鮮少公開曬恩愛，14日適逢西洋情人節，她在社群網站上傳一段短片：「祝大家情人節快樂。」並附上一個愛心符號，網友盯著畫面不到1秒全都懂了：「眼神說明一切！」花式放閃的方式讓粉絲不禁會心一笑。

▲▼楊丞琳難得放閃「李榮浩」！（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲楊丞琳和李榮浩穩定交往多年。（圖／翻攝自Instagram／rainie77、lironghao85）

影片中，可以看到一隻灰白肉貓安穩臥在床鋪一角，小眼睛和放空眼神超可愛，背景音樂搭配李榮浩的歌曲《貝貝》，鏡頭隨著旋律放大逼近牠的臉，，耳朵還突然晃了兩下，呆萌畫面融化一票網友的心。

▲▼楊丞琳難得放閃「李榮浩」！（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲▼楊丞琳上傳小眼睛貓咪的超萌片，被網友笑說：「來自親女友的吐槽！」（圖／翻攝自Instagram／rainie77、lironghao85）

▲▼楊丞琳難得放閃「李榮浩」！（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

不過，有部分粉絲看到喵星人的小眼睛後，似乎明白了一些事，「浩哥無誤」、「來自親女友的吐槽」、「好像喔哈哈哈哈！」幽默曬恩愛的方式逗樂一票網友，「原來你們是這樣放閃的」、「畫面意外一片白」、「放閃得很有創意！」在網路上掀起一波討論。

▲▼楊丞琳難得放閃「李榮浩」！（圖／翻攝自Instagram／rainie77）

▲楊丞琳和李榮浩鮮少公開曬恩愛。（圖／翻攝自Instagram／rainie77、lironghao85）

事實上，楊丞琳只要被問到和李榮浩的感情進展，通常都會用撒嬌帶過，不過隨著戀情越來越穩定，也不時會鬆口詳細談論自己的感情世界，透露就算和男友分隔兩地，但是彼此都有心去好好經營，笑說「沒想到我這麼適合遠距離戀情」，雖然在雙方都忙碌之下見面是很難的事，但也因此比較懂得分配時間，格外把握每分每秒的相聚時光。

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