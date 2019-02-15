喝醉被拉進包廂：喝贏我一人一萬！　丫頭隔天收「鉅額帳單」嚇傻

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，活潑個性讓她在圈內圈外都贏得好人緣。她近日透露有次和朋友去唱KTV，剛好有3個節目都在那裡辦小尾牙，當時已經喝High的她在走廊遇到第一個製作人，「拉我進去（包廂）我就失控了！」

▲▼丫頭喝醉被拉進包廂同歡。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



丫頭在《麻辣天后傳》透露一走進包廂就撂下一句話：「誰今天沒有拿到紅包的我一人發1千！」所有人馬上湧上前拿紅包，「我也不懂為什麼那天要帶那麼多錢？！」

▲丫頭連連發下豪語。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



出來後又在走廊遇到另一個節目的工作人員，丫頭就再度被拉進另一個包廂，已經喝醉的她發下狂語：「現在喝贏我的一人一萬！」結果男生幾乎都比她會喝，根本輸到脫褲，「我已經失憶了！」到了另一個節目的包廂時，她已徹底失控：「猜拳只要贏的人都給錢！」

▲▼丫頭透露製作單位隔天真的認真跟她要12萬。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）



隔天起床後，丫頭收到製作單位的簡訊說：「那個昨天那樣是12萬。」看對方似乎不是在開玩笑，「認真的跟我要12萬！」於是，經紀人便去跟對方溝通：「因為丫頭昨天喝醉，可以打折嗎？」最後以4萬元搞定，「但其實前一晚我已經發很多錢了！」

▲約從15：47分開始。（影／取自YouTube／麻辣天后傳）