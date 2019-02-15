台女結帳「往後退」洋男友一臉問號！　出超商發飆：怎可以讓我付錢

記者潘慧中／綜合報導

德籍藝人賀少俠（Sascha Heusermann）因外型健美、談吐風趣獲得不少粉絲支持。近日被問到約會不能做的NG行為時，他表示德國傾向男女平等，但是「台灣女生好像比較習慣男生付錢」，有次和台灣女生約會，因為沒錢幫付零食錢，氣得女方一走出超商怒摔零食：「你怎麼可以讓我那麼丟臉！」

▲賀少俠表示台灣女生似乎習慣男生付錢。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）



賀少俠在《綜藝大熱門》表示，德國女生有時會自行付錢吃東西，但台灣女孩似乎正好相反，「我偶爾也可以（幫忙付錢），但不是每一次。」他透露有次和一個台灣女生約會，中午已經請女友吃一頓飯，到了晚上，對方想去買零食，沒想到，挑完東西一放到櫃台，女友自動「往後退一步。」

▲▼賀少俠透露當時的女友要結帳時，突然往後退並用眼神暗示他。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）



當下不知道是何意的賀少俠露出疑惑表情，女友則是歪著頭、眼神示意他付錢，他也乖乖掏出錢包，卻剛好完全沒現金，女友氣問：「你怎麼沒錢？」他透露當時還很白目地說：「活該！」因為女方那天已經完全花光他的錢了。

▲▼女方一走出超商就對賀少俠發飆。（圖／翻攝自YouTube／我愛大熱門）



女友只能鼻子摸摸自行掏錢，更誇張的是，賀少俠透露一走出超商，女友就直接在街頭發飆、眾目睽睽之下怒摔零食：「你怎麼可以在那邊說活該！讓我自己付錢！」他認為這種事應該事先講好，如果有錢的話，他當然願意先幫女生出錢。

▲約從03：19分開始。（影／取自YouTube／我愛大熱門）