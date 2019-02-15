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Sandy「讓製作人等她1hr」：我進去跪著跟所有人道歉

記者潘慧中／綜合報導

Sandy（吳姍儒）反應機智，逐漸在主持界站穩腳步，儘管是星二代仍時時保持謙虛，但她透露有次和一位知名製作人約好一起吃飯，由於某些原因導致她整整遲到1小時，「老闆什麼的全部都在，我就只好進去真的是跪著跟所有人道歉。」

▲▼Sandy「讓製作人等她1hr」跪著道歉（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲Sandy不慎遲到「跪著跟所有人道歉！」（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

Sandy最近在《小明星大跟班》透露遲到真的是一件很慌張的事，有次約晚上7點與某大製作人吃飯，她提早5點弄好妝髮，想說時間還很多，便繼續滑手機、甚至打電話和妹妹聊天。

▲▼Sandy「讓製作人等她1hr」跪著道歉（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼Sandy提早弄好妝髮後，還打電話和妹妹聊天。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲▼Sandy「讓製作人等她1hr」跪著道歉（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

沒想到不小心聊得太起勁，Sandy回過神猛一看手機已經7點了，助理就站在門口，她問對方為何沒進來叫她，對方竟回：「我看妳講得正高興。」結果她抵達聚餐地點時已經8點了，「你知道那有多恐怖？！妳進去就是跪著爬進去。」

▲▼Sandy「讓製作人等她1hr」跪著道歉（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

▲Sandy助理站在門口完全沒有進去提醒她該出發了。（圖／翻攝自YouTube／我愛小明星大跟班）

吳宗憲則表示有時候助理的問題也很多。事實上，他過去曾透露現任助理的糗事，停車場明明一輛車都沒有，對方油門一踩30幾萬就飛了，「怎麼可能？！停車場這麼大！」

▲Sandy跟隨吳宗憲腳步在主持界闖出一片天。（圖／翻攝自Instagram／sandywis）

此外，吳宗憲曾表示身旁沒有短命助理，最短至少都有3年，「帶我大家都知道，是全世界最輕鬆的，因為我不龜毛嘛。」他也給想要當助理的年輕人一些建議，「一定要懂得這個老闆的狀態，然後知道會去思考捷徑。」

▲約從13：25分開始。（影／取自YouTube／我愛小明星大跟班）

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