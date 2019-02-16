展榮展瑞童年照曝光！　爸爸N年前「根本和他們現在長一樣」

記者潘慧中／綜合報導

「展榮展瑞」是眾所皆知的雙胞胎兄弟，不少網友一開始都有分辨兩人的障礙，直到好友鄭茵聲分享辨別兄弟倆的方法，才解決了這個問題，有趣的是，兄弟倆的童年照近日曝光，爸爸當時外貌根本長得和他們現在一模一樣。

▲展榮展瑞的童年照曝光。（圖／翻攝自Instagram／thisgroupofpeople）



照片中，可以看到展榮展瑞小時候穿著同款上衣和長褲，連涼鞋也穿一樣的款式，兄弟倆開心在樓梯旁玩耍比YA，模樣相當青澀，五官倒是沒有太大變化，長大後看到這張童年照忍不住笑嘲自己：「這姿勢太前衛了！」

▲▼爸爸當年和展榮展瑞現在長大的模樣根本長一樣。（圖／翻攝自Instagram／thisgroupofpeople）







另一張和父親的合照中，展榮展瑞分別坐在兩側，一人瀏海中分、一人旁分，坐在中間的爸爸頂著三分頭，眉宇流露深沉內斂的氣質，身穿白上衣搭配牛仔褲，戴上復古眼鏡，打扮得很有個人特色。

「這群人」連日曬出團員的童年照，董仔小時候留著男生頭，「雖然髮型是小男生，但心中已是淑女。」當時無論是穿著小短褲或洋裝，都不忘交叉雙腿，「從小就知道拍照要腳交叉腿比較修長。」

▲▼董仔童年照。（圖／翻攝自Instagram／thisgroupofpeople）



木星小時候和部份民眾一樣，穿上皇宮妃嬪服露出自信淺笑，雙手扶在把手上氣場十足，「從小就在當貴妃，難怪宮廷劇演技爆發，尷尬但不失禮貌的微笑。」另一張大頭照中，她穿著紅上衣，臉蛋相當稚嫩，成員焦點卻全落在她的黑眼圈上，「黑眼圈超深也霸氣外露喇！」

▲▼木星童年照。（圖／翻攝自Instagram／thisgroupofpeople）

