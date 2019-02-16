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鄧福如難得放閃Howhow❤　0偽裝吃大餐被拍…網驚「超有夫妻臉」

記者潘慧中／綜合報導

阿福（鄧福如）和YouTuber Howhow（陳孜昊）穩定交往4年，14日正式登記結婚升格人妻，小倆口當天似乎一起享用情人節大餐，拿著戴有戒指的卡通人物小板子入鏡，「欸不是」一句話戳中不少網友笑點：「這照片有聲音！」

▲鄧福如和Howhow簽字正式成為夫妻。（圖／翻攝自Instagram／afuuuuuuuuuu）

Howhow登記結婚後，立刻在社群網站PO出證書報喜：「欸不是。」不久後，鄧福如夫唱婦隨寫下一樣的文字，並難得曬出「老公視角」美照，只見她放下及胸長髮，身穿黑上衣入鏡，桌上擺著插有一根蠟燭的小蛋糕，氣氛溫馨浪漫。

▲▼鄧福如難得放閃Howhow❤（圖／翻攝自Instagram／afuuuuuuuuuu）

▲▼鄧福如情人節當天難得放閃。（圖／翻攝自Instagram／afuuuuuuuuuu）

▲▼鄧福如難得放閃Howhow❤（圖／翻攝自Instagram／afuuuuuuuuuu）

隔天，鄧福如在Instagram哀怨透露：「生理期不能吃冰到底是誰發明的？！」並曬出一系列近拍美照，掌鏡者似乎同樣是Howhow，可以看到她隨興紮起頭髮、戴上黑框眼鏡，臉上好像只有化上一層淡妝，雙手捧頰的模樣意外被網友笑說：「超有夫妻臉」、「第一眼看成How哥！」

▲▼鄧福如難得放閃Howhow❤（圖／翻攝自Instagram／afuuuuuuuuuu）

▲鄧福如這系列照意外有Howhow的既視感。（圖／翻攝自Instagram／afuuuuuuuuuu）

曾談起戀愛細節，Howhow透露因為鄧福如同樣從網路發跡，兩人因緣際會認識，發現彼此很聊得來，越走越近最後成為男女朋友。相較於有些情侶轟轟烈烈的戀愛，他和阿福的感情是細水長流，「對我來說，其實一段感情最讓人難忘的並不是什麼大事或最浪漫的事，反而是那種生活上的小事，最讓人難以忘懷。」

▲▼鄧福如難得放閃Howhow❤（圖／翻攝自Instagram／afuuuuuuuuuu、howhowhasfriends）

▲鄧福如和Howhow體現何謂平淡的幸福。（圖／翻攝自Instagram／afuuuuuuuuuu、howhowhasfriends）

至於如何追到鄧福如，Howhow曾重演當時情景：「欸好啦，在一起啦！說好囉，就這樣喔！」儘管細節沒有描繪太多，但在那次的影片中不難看出他對待感情的態度，以及對阿福的保護，他說兩個人在一起真的不需要多轟轟烈烈，雖然人與人相處難免有摩擦，但只要記得相處時的快樂小事，像是一個傻笑，或是一個很爛的笑話卻把對方逗笑，那才是值得一輩子記得的部分。

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