謝和弦0刺青「原裝照」曝光！　3分頭入鏡…網驚呆：差點認不出

記者潘慧中／綜合報導

謝和弦（阿扣、R-chord）作風奔放自由，身上刺滿各種富含意義的刺青，沒想到16日曝光的青澀舊照中，難得讓眾人一窺他的「原裝外貌」，連自己看了都忍不住驚嘆：「身體好乾淨啊！」

▲謝和弦熱愛刺青，對他來說皆有不同的重大意義。（圖／翻攝自Instagram／chord0415）



謝和弦在社群網站出賣國中呆萌照，只見他頂著3分頭黑髮，對比近年多變的髮色，散發出不同氣質，身穿黑背心搭配牛仔垮褲，一手插口袋、一手握吉他，靦腆笑容中又帶有自信神采。

▲謝和弦曝光刺青前的舊照。（圖／翻攝自Instagram／chord0415）



不少網友看到謝和弦的童年照後，無不誇讚他以前好清秀，「又瘦又白又帥氣」、「差點認不出是你欸！」有粉絲認為國中的他幾乎和現在沒有落差，「凍齡童顏無誤！」

事實上，謝和弦脖子上刺著大大的「音樂」，下面則是「PULI」2字（埔里），往下看是國道6號的交通號誌，他曾透露背後含意，「國道6號標誌銘記在心，永遠別忘了回老家的路。」原來該路段橫貫南投縣，可以直達他的家鄉埔里，希望在異鄉打拼的自己藉此保有初衷。

▲▼謝和弦藉由國道六號、埔里地圖的刺青提醒自己莫忘初衷。（圖／翻攝自Instagram／chord0415）



謝和弦不只單純刺文字或圖案，他3年前在右小腿刺上老婆Keanna的臉，他當時笑說這是疼痛的浪漫，但也不忘提醒粉絲，「沒有愛到論及婚嫁請勿模仿。」

▲謝和弦小腿上刺著老婆的臉。（圖／翻攝自Instagram／chord0415）