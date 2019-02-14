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張柏芝曬豪宅「神秘男聲」入鏡了！　情人節前夕PO影片冒亮點

記者劉宜庭／綜合報導

港星張柏芝在2018年底生下第3胎兒子，但對於孩子爸爸身分保密到家，不只讓孩子跟著自己姓張，出生資料上也沒登記父親，十分神祕。她平時常在社群網站分享生活點滴，在情人節前夕（13日）PO出一段影片，裡頭竟出現神秘男子聲音，再度引起外界好奇此人身分。

▲張柏芝教化妝。（圖／翻攝自微博／張柏芝工作室）

▲張柏芝露臉：謝謝你們祝福。（圖／翻攝自微博／張柏芝）

▲張柏芝2018年12月證實自己生下第三胎，但對兒子生父身分保密到家。（圖／翻攝自微博／張柏芝工作室、張柏芝）

張柏芝13日透過Instagram發文，先是PO出一棟豪宅照片寫道：「落雪是很美，但如果要清理說的話真的很麻煩。」不久後，她又曬出一段影片，似乎人在豪宅內，往外拍攝四周森林雪景，絕美畫面讓人嘆為觀止。

▲張柏芝曬豪宅雪景，影片中出現神秘男聲。（圖／翻攝自張柏芝Instagram）

▲張柏芝曬豪宅雪景。（圖／翻攝自張柏芝Instagram）

然而，更引人注意的是，張柏芝的影片拍攝到一半時，其中竟出現神秘男聲，男子雖僅說了一句「滿天風雪」，卻仍成為影片最大亮點，引發外界揣測，不少網友也猜測，對方是否為三胎兒子的生父，在網路上掀起一陣熱議。

▲張柏芝曬豪宅雪景，影片中出現神秘男聲。（圖／翻攝自張柏芝Instagram）

▲張柏芝曬豪宅雪景，影片中出現神秘男聲。（圖／翻攝自張柏芝Instagram）

▲張柏芝PO出影片中出現神秘男聲。（圖／翻攝自張柏芝Instagram）

事實上，張柏芝先前就曾PO出豪宅內部照片，由於屋內看似空曠，疑似剛裝潢不久，當時她透露：「自己很喜歡這種中國風。」此外，在更早之前，也有媒體指出她在北京的豪宅正在裝修，外傳疑似要舉家搬到北京，然而這次PO出豪宅雪景，她並未明確透露自己是否人在北京。

▼張柏芝PO出影片中出現神秘男聲。（影片／取自張柏芝Instagram，如遭刪除請見諒。）

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張柏芝, Lucas, Quintus

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