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張甯兒罕見同框Hit Fm少東男友❤　網揪「放閃關鍵」驚喊：要結婚了嗎

記者潘慧中／綜合報導

張甯兒（舊藝名筱婕）從《我愛黑澀會》發跡，轉戰網拍麻豆界獲得不少喜愛，感情世界亦是許多粉絲的關注焦點。適逢年假期間，她和交往7年多的男友出遊，並曬出難得的同框照，釣出一票網友又驚又喜地問：「忽然公開是要結婚了嗎？」

▲▼張甯兒罕見同框Hit Fm少東男友（圖／翻攝自Instagram／jiechang_）

▲▼張甯兒是不少女孩的時尚指標。（圖／翻攝自Instagram／jiechang_）

▲▼張甯兒罕見同框Hit Fm少東男友（圖／翻攝自Instagram／jiechang_）

張甯兒春節似乎沒有留在台灣過年，而是開心在舊金山打卡，只見她紮起及肩長髮，化上精緻妝容露出巴掌臉，身穿灰色大衣搭配黑色圍巾，造型簡約素雅，身旁的黑衣男正是交往多年的男友，罕見公開曬恩愛閃瞎不少粉絲。

▲▼張甯兒罕見同框Hit Fm少東男友（圖／翻攝自Instagram／jiechang_）

▲張甯兒難得曬出和男友的同框照。（圖／翻攝自Instagram／jiechang_）

許多網友興奮留言直喊：「終於見到傳說中的！」好朋友王子（邱勝翊）也狂喜寫下：「太閃了兩位！」張甯兒看到則笑回：「你比較閃！」至於有網友猜測突然PO出合照是否為結婚前奏，她也高EQ回答：「合照就要結婚，那我要結很多人欸。」

▲▼張甯兒罕見同框Hit Fm少東男友（圖／翻攝自Instagram／jiechang_）

▲▼張甯兒甜蜜PO出男友視角美照。（圖／翻攝自Instagram／jiechang_）

▲▼張甯兒罕見同框Hit Fm少東男友（圖／翻攝自Instagram／jiechang_）

據了解，張甯兒和男友洪武在朋友聚會裡認識，已經見過雙方家長。男友家世背景很有看頭，爸爸掌管POP Radio電台和廣告代理，媽媽是Hit Fm聯播網、環球七福廣告董事長廖婉池，他不因父母光環在電台擔任高職，而是從基層做起，工作態度低調且待人客氣。

▲▼張甯兒罕見同框Hit Fm少東男友（圖／翻攝自Instagram／jiechang_）

▲▼張甯兒和好友王子及其他網友的互動。（圖／翻攝自Instagram／jiechang_）

▲▼張甯兒罕見同框Hit Fm少東男友（圖／翻攝自Instagram／jiechang_）

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張甯兒, 黑澀會

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