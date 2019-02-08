《黑澀會》薔薔親妹曝光！　「五官99%神複製」根本短髮的她

記者潘慧中／綜合報導

前黑澀會美眉薔薔（林嘉凌）常和粉絲分享生活點滴，卻鮮少曝光家人真面貌，適逢春節期間，全家前往宜蘭遊玩，她事後在社群網站曬出一系列美照，其中一張照片裡，身旁站了一位激短髮女孩，被問到是否為親妹妹時，她也大方回答：「是的！」

▲▼薔薔過年和家人一起去宜蘭玩。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌 薔薔Maze）



薔薔開心在宜蘭打卡放年假，照片中，可以看到她放下及腰長髮，有別於平常的火辣打扮，她穿上一件灰白刷色的西裝外套，內搭挖肩微高領背心，下半身搭配刷破牛仔褲和球鞋，對著鏡頭笑得十分燦爛，率性又不失女人味。

▲薔薔曬出一系列放年假的美照。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌 薔薔Maze）



格外引起注意的是，薔薔和家人各自抱著愛犬的照片中，身旁站了一位穿著灰色帽T、長褲和球鞋的短髮女孩，正是她的親妹妹，對方擁有V字瓜子臉，面貌清秀，雙手扶在膝蓋上，露出靦腆笑容，仔細看不難發現姊妹倆的五官和神韻都十分相似。

▲▼薔薔坦言短髮女生就是她的妹妹。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌 薔薔Maze）



事實上，薔薔父親林茂樹是福利汽車董事長，白手起家的他曾在夜市擺攤，踏入中古車買賣後，27歲存到300萬在台北市置產，後來除了經營本業的中古車買賣，還撥出部分收入投資房地產，累積上億身家。薔薔過去鮮少提到家世，正是因為顧及爸爸感受，也擔心自己的事情會影響家人，儘管家境優渥，但爸爸仍希望她靠自己，家裡不會提供金援，她想花錢就要自己賺。

▲薔薔爸林茂樹是福利汽車董事長。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌 薔薔Maze、福利汽車官網）



薔薔臉書全文：

初一全家宜蘭行

祝大家新年快樂

一年要比一年瘋

不枉此生！

Happy Chinese New Year