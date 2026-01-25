台北101衝大陸熱搜第一！陸網讚「大樓建築質量真好」…世趨前20

記者陳芊秀／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今日（25）成功挑戰徒手攀登台北101，在完全不使用繩索、安全帶等保護裝備的情況下，最終站在508公尺的高樓頂端俯瞰台北，且透過全世界直播放送。而台北101更罕見登上大陸微博熱搜、韓國與全球X流行趨勢。

▲艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

霍諾德攀登台北101的直播片段不斷在網路傳開，早上10點40分左右成功攻頂的消息傳開，「台北101」與「徒手攀登」等關鍵字迅速席捲微博，更登上熱搜第一，有台灣網友驚訝表示：「沒想到台北101會出現在熱搜第一的我」。此外，看完攀登片段的網友紛紛留言「人也看麻了」、「91分鐘，我爬樓梯都未必爬的到頂」、「比川普還大膽」、「看得我腳都打滑」、「看全過程直播，超強……看我的腳底發麻」、「光看這個登頂視頻（影片）雙腳都在抽筋」、「我只是看視頻（影片），我都腿軟了」。

▲台北101大陸熱搜第一。（圖／翻攝自微博）

▲台北101微博文娛熱搜第2。（圖／翻攝自微博）

還有大陸網友用大拇指表情符號發文稱讚：「必須承認，台北101外牆建築質量的確很好」。網友們認，能在不依靠任何保護措施的情況下支撐專業攀岩者完成高強度攀登，足以證明大樓外牆工藝的穩固性。

▲陸網稱讚台北101大樓。（圖／翻攝自微博）

據網站「trends24」的紀錄，「台北101」也在霍諾德登頂後，約於11點過後衝進X的全球流行趨勢前20名，在南韓也登上流行趨勢。

▲台北101世界流行趨勢第19名。（圖／翻攝自網路／trends24）