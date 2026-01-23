ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
懶人包／徒手攀台北101六大看點
「超好用1物」台灣人發明！
高雄直擊／SJ希澈神級素顏全被拍
長澤雅美閃婚背後藏洋蔥！　傳「為父停工1年」日媒曝67歲父病情

記者陳芊秀／綜合報導

日本國民女神長澤雅美於元旦宣布結婚，隨即傳出2026年要休養將近一年，日媒對她休養的動機出現2大傳聞。其中一個報導爆出她休養的原因與爸爸生病有關。

▲長澤雅美閃婚傳出將休養1年。（圖／翻攝自IG）

閃婚休養傳聞1：陪伴病父

據日媒《女性自身》報導，長澤雅美67歲的父親長澤和明是前日本足球國腳，也是職業足球隊「磐田喜悅」首任總教練，近期因健康因素已退居幕後，需長期接受治療。相關人士透露，得知父親患病後，讓長澤雅美開始重新審視生活重心。儘管工作邀約不斷，她仍決定將原定的主演作品延期一年，希望透過這段休養期間，多與家人相處，並在父親健康情況穩定時，正式讓他見證自己幸福的新娘裝扮。

閃婚休養傳聞2：陪尪赴加拿大

據《週刊文春》報導，長澤雅美閃婚《幕府將軍》導演福永壯志，緊接著丈夫就要前往加拿大展開《幕府將軍》第2季拍攝。而她婚前露出異狀，包括原本住在皇族持有的復古房產搬家入住超高級大樓，從去年10月開始，透過事務所向各界通知，表示「從明年1月至9月左右將無法安排工作」，廣告業界人士表示，即使詢問原因，也只得到『可能一邊休養一邊出國』的回覆，詳細原因成謎。業界同時也流傳一個說法，傳出她可能會陪同導演老公前往加拿大。她的英文能力好到能夠教共演演員的程度，未來演出丈夫執導的好萊塢作品，也並非不可能。

