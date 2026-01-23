獨家／朱軒洋爆「搞消失、動粗」決裂經紀人！　前東家發聲：敘述易造成誤解

記者蕭采薇／台北報導

新生代男星朱軒洋演技備受肯定，22日才開心出席賀歲片《功夫》試片活動，豈料23日卻遭週刊爆料負面新聞。報導指出他與前經紀公司鬧翻，不僅搞消失，甚至與經紀人發生言語及肢體衝突。對此，朱軒洋前經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「標題與敘述方式容易造成誤解。」

▲朱軒洋與前東家合約結束後，並未續約。（圖／記者黃克翔攝）

朱軒洋過去曾以《黑的教育》拿下金馬獎最佳男配角，星途備受看好。然而今日週刊報導指出，他在與前東家合作期間狀況百出，除了情緒控管問題，更被爆料曾對工作人員爆粗口。報導更進一步指稱，雙方在談解約過程中氣氛火爆，朱軒洋甚至與經紀人發生激烈的言語爭執，進而引發肢體衝突，場面一度失控，最終雙方不歡而散。

前經紀人：不予回應不實內容

針對週刊報導內容，指稱雙方爆發嚴重衝突一事，朱軒洋前經紀人對《ETtoday星光雲》表示：「該報導並非我方提供內容，標題與敘述方式容易造成誤解。我們尊重媒體採訪專業，對不實或推測性的內容不予回應。」

▲朱軒洋（右）剛與（左起）柯震東、王淨，現身為電影《功夫》宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

才現身宣傳《功夫》 羞談姐弟戀心情看似不錯

事實上，朱軒洋前一日才隨導演九把刀及柯震東、王淨等人出席電影《功夫》宣傳活動。他在現場雖然話不多，但被問及電影中與曾莞婷的姐弟戀情節時，還害羞搔頭回應：「我覺得都可以啦！」甚至在聽到柯震東開玩笑時也跟著微笑，心情看似並未受與前東家合約結束影響，如今卻爆出衝突傳聞，引發外界關注。