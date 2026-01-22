黑男新婚不到一年遭疑婚姻觸礁！本人鬆口曝現況　認和Lucy已分房睡

記者孟育民／台北報導

網紅黑男去年3月與交往5年多的混血女友Lucy（盧蓁）結婚後，感情一直穩定。然後近日卻爆出疑似婚姻亮紅燈，除了Lucy近來經常在社群意有所指透露出「單身」訊息，兩人甚至已4個月未同框放閃，引發外界猜測。對此，黑男回應《ETtoday星光雲》，表示婚姻狀況一切穩定，但也坦言兩人目前已分房睡，親揭原因！

▲▼黑男、Lucy結婚快滿1年。（圖／資料照／記者李毓康攝）

對於外界質疑婚姻觸礁，黑男稍早表示：「讓大家擔心了，結婚快一週年，除了打呼太大聲分房睡以外沒其他問題。」他說Lucy一直希望他減肥，雙方也還沒生子計劃，「從65胖到95，不是很健康，而且我喜歡裸體在家走來走去，除了不健康也不雅觀，目前還沒有育兒的想法，露西還年輕可能再一兩年再來討論。我是今年12月要40歲但也不急，我弟弟生了小孩了，家人都沒有給壓力。露西爸媽比較希望早一點備孕，因為年紀大比較沒力照顧，其他順利。」

▲黑男親揭婚姻狀況。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

至於，Lucy去年底曾在IG限時動態分享居家近況，吐露心情寫道：「這兩天壓力真的很大，索性什麼都不管直接點了漢堡來吃，很多人一直傳訊息問我怎麼都一個人，對，我現在一個人其實很自在、也很快樂。」這番話引發外界聯想，Lucy則解釋是因為今年白手起家創瑜伽品牌，所以單純壓力大抒發，「發文跟感情沒關係，工作壓力比較多。」

黑男也說會支持老婆：「我也會支持太太創業，看最後需要的支持是多少，我會幫忙一半算是小小入股，但也明白太太創業不只是成本壓力還有很多跟配合廠家溝通上的問題。」