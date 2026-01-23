懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點：起爬點、最難竹節關卡

記者陳芊秀／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日進行的台北101無裝備攀爬活動，畫面將在Netflix全球直播節目《赤手獨攀台北101》播出，同時將在全球190國家地區同步放送。《ETtoday星光雲》為大家整理這場前所未有直播活動的6大看點。

▲《赤手獨攀台北101》將於台灣時間1月24日早上9點在全世界直播。（圖／翻攝自IG）

霍諾德賭命直播！無裝備無安全網

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）現年40歲，是美國攀岩家，徒手攀岩的傳奇人物，2018年紀錄片《赤手登峰》拍攝他徒手攀爬酋長岩的過程，奪下奧斯卡一舉成名。他這次挑戰徒手攀登台北101，形容是自己的圓夢之舉，沒有繩索輔助，沒有設置安全網，預告片更發出驚人之語：「如果掉下去，就會死。」賭上性命的直播震撼全球。

▲艾力克斯霍諾德攀登台北101沒有繩索、沒有安全網。（圖／翻攝自臉書／Netflix）

起爬點揭秘！北市交管重點

霍諾德將從哪裡開始爬？起始點將是「為信義路與松智路交叉口的邊角」，屆時視情況會有所變動。而台北市交通局1月21日發表信義區交通管制公告，1月24日上午7時至11時，松智路（松壽路至信義路五段）將採雙向封閉，禁止車輛通行，且松智路人行道亦將封閉，但會保留 101辦公棟往市府路方向的通行空間。

▲1月24日台北市信義區交通管制，集中在松智路與信義路交叉路段。（圖／台北市交通局官網）

竹節建築大魔王

台北101曾是世界第一高樓，高度約508公尺，共有101樓層，這個攀爬點子本人就令人膽寒，霍諾德表示，最困難的不是某個危險動作，而是隨著樓層一層層累積的挑戰。

▲台北101外型如竹節盒，攀爬最難大約在26樓至90樓的竹節關卡。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

台北101的建築外型就像是「竹節盒」，靈感來自竹子的節段，這些盒狀結構總共有八層，外型像寶塔。且大樓分成 3 個部分，1至25樓的基座區，整體是向內微傾，克服建築物外面的突出飾條是最大挑戰，之後將會進入26樓至90樓的「竹節塔身」，有8個「斗」型結構，每個結構都向外傾斜7度，且是玻璃構造，不但要考驗攀爬技巧，還要克服平滑表面，將是最難的一關，之後就是91樓至101樓的頂層。

▲霍諾德挑戰台北101像竹節般外型的建築。（圖／記者李毓康攝）

最佳觀賞點：89樓近距離直擊

霍諾德挑戰攀登台北101，直播當天89樓觀景台仍正常營業，意即民眾將可近距離，並且從內部觀賞霍諾德攀頂的模樣。

▲直播當天89樓觀景台正常營業，被視為最接近觀賞點。（圖／翻攝自臉書／Netflix）

Netflix有10秒對策

針對外界憂心他如果不幸墜落，轉播中畫面該怎麼辦？據英國媒體《觀察家報》報導，這次台北101的全球直播，Netflix平台的轉播將設有10秒延遲，推測是為了讓製作團隊能在發生意外時，得以及時中斷畫面。

▲掉下來怎麼辦？徒手獨攀101直播有10秒延遲。（圖／翻攝自臉書／Netflix）

全世界看見台灣

台北101董事長賈永婕表示，此次活動動員了美國影視團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，「現場工作人員超過百人」，大家行前特地在台北101前舉行祈拜祈福儀式。為了維護現場安全與拍攝作業，她列出兩大重點懇請民眾配合。第一點是「請勿闖入管制區域」，避免干擾現場作業；第二點是「請勿自行操作無人機拍攝」，以免影響拍攝安全，「不要硬闖、不要干擾」，更希望能藉此機會，「讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度」。

▲賈永婕列出2重點請民眾配合：請勿闖入管制區域、請勿自行操作無人機拍攝。（圖／翻攝自臉書／賈永婕的跑跳人生）