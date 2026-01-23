ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

CL公司沒登記恐遭移送檢方！
易變月光族的三大星座！
《左撇子女孩》無緣晉級奧斯卡
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

周媛 蔡阿嘎 黑男 Lucy 李奧納多 柯柯 趙露思 范怡文

懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點：起爬點、最難竹節關卡

記者陳芊秀／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日進行的台北101無裝備攀爬活動，畫面將在Netflix全球直播節目《赤手獨攀台北101》播出，同時將在全球190國家地區同步放送。《ETtoday星光雲》為大家整理這場前所未有直播活動的6大看點。

▲▼《赤手獨攀台北101》將於台灣時間1月24日早上9點在全世界直播。（圖／翻攝自IG）

▲《赤手獨攀台北101》將於台灣時間1月24日早上9點在全世界直播。（圖／翻攝自IG）

霍諾德賭命直播！無裝備無安全網

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）現年40歲，是美國攀岩家，徒手攀岩的傳奇人物，2018年紀錄片《赤手登峰》拍攝他徒手攀爬酋長岩的過程，奪下奧斯卡一舉成名。他這次挑戰徒手攀登台北101，形容是自己的圓夢之舉，沒有繩索輔助，沒有設置安全網，預告片更發出驚人之語：「如果掉下去，就會死。」賭上性命的直播震撼全球。

▲▼《赤手獨攀台北101》直播。（圖／翻攝自臉書／Netflix）

▲艾力克斯霍諾德攀登台北101沒有繩索、沒有安全網。（圖／翻攝自臉書／Netflix）

起爬點揭秘！北市交管重點

霍諾德將從哪裡開始爬？起始點將是「為信義路與松智路交叉口的邊角」，屆時視情況會有所變動。而台北市交通局1月21日發表信義區交通管制公告，1月24日上午7時至11時，松智路（松壽路至信義路五段）將採雙向封閉，禁止車輛通行，且松智路人行道亦將封閉，但會保留 101辦公棟往市府路方向的通行空間。

▲▼1月24日台北市信義區交通管制。（圖／台北市交通局官網）

▲1月24日台北市信義區交通管制，集中在松智路與信義路交叉路段。（圖／台北市交通局官網）

竹節建築大魔王

台北101曾是世界第一高樓，高度約508公尺，共有101樓層，這個攀爬點子本人就令人膽寒，霍諾德表示，最困難的不是某個危險動作，而是隨著樓層一層層累積的挑戰。

▲▼台北101外型如竹節盒，攀爬最難大約在26樓至90樓的竹節關卡。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

▲台北101外型如竹節盒，攀爬最難大約在26樓至90樓的竹節關卡。（AI協作圖／記者陳芊秀製作，經編輯審核）

台北101的建築外型就像是「竹節盒」，靈感來自竹子的節段，這些盒狀結構總共有八層，外型像寶塔。且大樓分成 3 個部分，1至25樓的基座區，整體是向內微傾，克服建築物外面的突出飾條是最大挑戰，之後將會進入26樓至90樓的「竹節塔身」，有8個「斗」型結構，每個結構都向外傾斜7度，且是玻璃構造，不但要考驗攀爬技巧，還要克服平滑表面，將是最難的一關，之後就是91樓至101樓的頂層。

▲▼美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，今(23)日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

▲霍諾德挑戰台北101像竹節般外型的建築。（圖／記者李毓康攝）

最佳觀賞點：89樓近距離直擊

霍諾德挑戰攀登台北101，直播當天89樓觀景台仍正常營業，意即民眾將可近距離，並且從內部觀賞霍諾德攀頂的模樣。

▲▼《赤手獨攀台北101》直播。（圖／翻攝自臉書／Netflix）

▲直播當天89樓觀景台正常營業，被視為最接近觀賞點。（圖／翻攝自臉書／Netflix）

Netflix有10秒對策

針對外界憂心他如果不幸墜落，轉播中畫面該怎麼辦？據英國媒體《觀察家報》報導，這次台北101的全球直播，Netflix平台的轉播將設有10秒延遲，推測是為了讓製作團隊能在發生意外時，得以及時中斷畫面。

▲▼《赤手獨攀台北101》直播。（圖／翻攝自臉書／Netflix）

▲掉下來怎麼辦？徒手獨攀101直播有10秒延遲。（圖／翻攝自臉書／Netflix）

全世界看見台灣

台北101董事長賈永婕表示，此次活動動員了美國影視團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，「現場工作人員超過百人」，大家行前特地在台北101前舉行祈拜祈福儀式。為了維護現場安全與拍攝作業，她列出兩大重點懇請民眾配合。第一點是「請勿闖入管制區域」，避免干擾現場作業；第二點是「請勿自行操作無人機拍攝」，以免影響拍攝安全，「不要硬闖、不要干擾」，更希望能藉此機會，「讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度」。

▲▼賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕列出2重點請民眾配合：請勿闖入管制區域、請勿自行操作無人機拍攝。（圖／翻攝自臉書／賈永婕的跑跳人生）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

攀岩台北101Netflix極限運動直播

推薦閱讀

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！　開課吸金1億被轟低俗

「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！　開課吸金1億被轟低俗

15小時前

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年　對貝嫂評價曝光

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年　對貝嫂評價曝光

1/22 13:40

劉樂妍「賣肉還債片」瘋傳！遭指破產沒暖氣怒PO豪宅：有車有司機

劉樂妍「賣肉還債片」瘋傳！遭指破產沒暖氣怒PO豪宅：有車有司機

7小時前

王月「兩度開顱手術」現況曝！　取血塊ICU昏迷5天…女兒代母發聲

王月「兩度開顱手術」現況曝！　取血塊ICU昏迷5天…女兒代母發聲

3小時前

霍諾德徒手攀台北101明天登場！最怕1狀況…外媒曝Netflix有對策

霍諾德徒手攀台北101明天登場！最怕1狀況…外媒曝Netflix有對策

4小時前

耶嫩閃婚二伯員工！登記照曝光　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

耶嫩閃婚二伯員工！登記照曝光　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

18小時前

黑男遭疑婚變！Lucy喊「一個人很快樂」現況曝光　他認夫妻已分房睡

黑男遭疑婚變！Lucy喊「一個人很快樂」現況曝光　他認夫妻已分房睡

21小時前

黃鐙輝又有新身份！　演藝圈知名夫妻檔「同台飆戲」成最大亮點

黃鐙輝又有新身份！　演藝圈知名夫妻檔「同台飆戲」成最大亮點

19小時前

名嘴日本旅遊病倒！「發高燒狂吐腹瀉」PO文求救…網友隔空伸援手

名嘴日本旅遊病倒！「發高燒狂吐腹瀉」PO文求救…網友隔空伸援手

5小時前

奧斯卡入圍／影帝死亡之組！李奧納多對決甜茶　《F1》、《獵魔女團》都上榜

奧斯卡入圍／影帝死亡之組！李奧納多對決甜茶　《F1》、《獵魔女團》都上榜

15小時前

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

1/22 11:20

趙露思現身夜市擺攤！素顏穿圍裙0偽裝　曾喊：不當藝人就做這行

趙露思現身夜市擺攤！素顏穿圍裙0偽裝　曾喊：不當藝人就做這行

19小時前

熱門影音

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！
Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍

Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍
RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉
「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
黃沐妍婚禮爸爸致詞超有哏　喊話女婿：堅持不退貨！

黃沐妍婚禮爸爸致詞超有哏　喊話女婿：堅持不退貨！
李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！

李多慧煞到韋禮安　秒變迷妹：我想和你合照！
「馴服婁峻碩」的技巧？　焦凡凡：假裝配合度很高XD

「馴服婁峻碩」的技巧？　焦凡凡：假裝配合度很高XD
「如果可以大哥」＝韋禮安　李多慧煞到變迷妹：我想和你合照！

「如果可以大哥」＝韋禮安　李多慧煞到變迷妹：我想和你合照！

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

王淨撞臉CORTIS：感覺我很粗糙XD　柯震東還想演高中生「醫美很棒」

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

焦凡凡曝「馴服婁峻碩」技巧　他初見寶寶太緊張像在搞笑XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

金鍾國大讚《生存王2》台灣隊成員　逛嘉義沒帶現金「被迫吃速食」XD

看更多

Super Junior歐巴到高雄囉　利特興奮拿手機狂拍

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

獨家／朱軒洋爆「搞消失、動粗」決裂經紀人！　前東家發聲：敘述易造成誤解

13分鐘前0

高雄直擊／SJ希澈神級素顏全被拍！皮膚在發亮　神童、圭賢親切揮手

26分鐘前21

直擊／心臟漏一拍！霍諾德「徒手攀登台北101」頂強風試爬　愛妻現身鼓勵

37分鐘前0

美女主持張齡予懷第二胎　媒體前公開嬰兒性別「已四個月」

1小時前0

蔡旻佑認「曾自覺懷才不遇」　等7年確定將有重大喜訊！

1小時前10

李多慧客串台八！黃玉榮「暈船狂NG」被抓包　她想演壞女人全場笑噴：太可愛

1小時前10

LIVE／SJ希澈、圭賢、神童來了！《ETtoday》13：45分線上直播

1小時前41

懶人包／徒手攀台北101賭命直播！6大看點：起爬點、最難竹節關卡

2小時前20

主動說要拍「蔡淑臻劇本都改好了」　朱軒洋卻搞消失

2小時前0

公司地址竟是餐廳？車銀優避稅3大疑點　遭諷：臉蛋天才→逃稅天才

讀者迴響

熱門新聞

  1. 「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！
    15小時前2015
  2. 超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝
    1/22 13:404
  3. 劉樂妍「賣肉還債片」瘋傳！遭指破產沒暖氣怒PO豪宅
    7小時前2420
  4. 王月「兩度開顱手術」現況曝！　取血塊ICU昏迷5天
    3小時前185
  5. 霍諾德徒手攀台北101明天登場！最怕1狀況Netflix有對策
    4小時前1010
  6. 耶嫩閃婚二伯員工！網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢
    18小時前102
  7. 黑男新婚一年遭疑婚姻觸礁
    21小時前183
  8. 黃鐙輝又有新身份！演藝圈知名夫妻檔「同台飆戲」
    19小時前
  9. 名嘴日本旅遊病倒！「發高燒狂吐腹瀉」PO文求救
    5小時前44
  10. 奧斯卡死亡之組！李奧納多對甜茶
    15小時前125
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合