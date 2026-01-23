霍諾德明徒手攀登101！　防護安全否賈永婕回應了

記者葉文正／台北報導

40歲美國知名攀岩家霍諾德（Alex Honnold）明天上午9 時將挑戰「極限攀爬」台北101大樓，全程在Netflix直播，由於毫無防護，一失足恐怕就是萬丈深淵的粉身碎骨，不過台灣當局仍大開綠燈，對此101董座賈永婕也回應了，並透露老公真實反應。

▲賈永婕日前已經登上101頂端。（圖／翻攝賈永婕臉書）

對於外界憺心霍諾德的安全問題，賈永婕表示：「不會，一切都非常專業的。」即使如此，她坦言自己仍然很焦慮，「我一直狂吃東西，希望趕快把時間快轉」，對於這場前所未有的都市徒手獨攀挑戰，霍諾德坦言「一旦掉下去就會死」，賈永婕認為：「不會，會很順利的，不要憺心。」

▲美國自由攀岩名將霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日挑戰徒手攀登台北101，今(23)日持續來到台北101試爬。（圖／記者李毓康攝）

這次霍諾德挑戰101，對於外界詢問為何不設安全網？霍諾德表示，「我三十年的攀登經驗就是安全網。」《觀察家報》報導，這次直播Netflix的電視轉播訊號將設置10秒的延遲，這是為了讓製作團隊在發生墜落等重大事故時，有足夠的時間切斷訊號，避免不幸畫面在網路上擴散。

而賈永婕也被問到日前她站上101頂端，老公王董的真實反應，「他就說他也敢啊，出一張嘴。」不過她也說目前101周邊真的已經很多圍觀民眾，提醒大家還是要小心安全，認為活動會很順利，要大家別擔心。