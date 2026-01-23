台灣之光！她得金曲獎爆紅「歌曲還登上NHK」：發揮痟查某的價值

記者蔡琛儀／台北報導

台語金曲歌后、新生代創作歌手李竺芯，自去年鍍金後，不僅知名度大開，人氣也水漲船高，從科技業尾牙、犀利趴到金馬獎典禮，歌曲更被日本NHK過年特別節目選播，如今更確定將推出個人演唱會「痟水 Siáu Suí」，延續首張全台語創作專輯《Suí 水》橫掃金曲獎的氣勢，把屬於她的「瘋」與「美」一次搬上舞台。

▲李竺芯將舉辦個人演唱會。（圖／時藝多媒體提供）

「痟水 Siáu Suí」對李竺芯而言不只是演唱會名稱，更是一種生命狀態。她形容，「痟」是放下標籤、讓靈魂自由流動；「水」則是不迎合、不設限的自己。面對外界封她為「台灣痟查某」，她坦然看待，認為每個人心中都有那個敢衝、敢做夢的自己，而她只是選擇先一步活出來。

此次演唱會音樂總監邀來鍾興民操刀，李竺芯透露對方幾乎傾注四十年現場製作經驗，整體規格直接拉到極致。曲目除了金曲得獎專輯《Suí 水》外，國語專輯《和昨日說再見》的作品也將重新編排，她更預告，神祕嘉賓、未發行歌曲、互動橋段與限量黑膠首賣都將成為亮點。

▲李竺芯拿下金曲後人氣水漲船高。（圖／時藝多媒體提供）

演唱會主視覺畫面取自〈Sakura Gansha〉MV，由旅英視覺藝術家劉熙真執導，融合實景與AI技術，橫掃12項國際大獎。李竺芯笑說，這正是她心中「台灣女人瘋起來，也能在世界掀起風暴」的最佳註解，她的的歌曲〈足芳 足芳〉不僅曾飄香到法國、美國，更被日本NHK選入1月1日的過年特別節目，成為選播歌曲，讓她驚喜表示：「只有想不到，沒有不可能！」並笑稱能讓日本聽眾在探討國際情勢的節目中輕鬆慵懶一下，是發揮了「痟查某」在地球上的存在價值。