這次來真的！Dcard男團「挖海盆」發單曲出道　6成員帥跳進軍樂壇

記者孟育民／台北報導

這次來真的！由 Dcard Video 成員組成的男子唱跳團體「挖海盆」近日拋出震撼彈，在PlayStation 的強力應援下，22日正式解鎖團體首支創作唱跳單曲，六位成員化身粉絲心中的「專屬網公」，以全新面貌強勢進軍樂壇，掀起話題旋風。

▲Dcard Video組成男團「挖海盆」，出道單曲圓夢 。（圖／SIET提供）

「挖海盆」由 6 位 Dcard Video 成員組成，包含「主委」吳至晟、梅伯、Rio、Andrew、Leo、Lucky，擅長以幽默方式重現韓團選秀節目與追星日常影片迅速累積人氣，近期更以令粉絲們驚呼的規格挑戰韓團「Dance Cover」，展現多元魅力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「挖海盆」在MV中跳舞。（圖／SIET提供）

談到一開始收到邀約的心情，成員梅柏語出驚人地表示，最初的第一反應竟是以為經紀人在整他，直到計畫正式啟動，才發現這次是來真的，Leo 也打趣形容這一切像是「麻雀變鳳凰」，很開心能展現出與過去鏡頭前截然不同的帥氣面貌。而為了讓團體 MV 順利發行，身為遊戲小白的 Rio 和 Andrew 這次也豁出去了！兩人不惜練習到深夜，展現出如同《NBA 2K26》球隊般的團結精神。挑戰成功的那刻，兩人如釋重負，Rio 更幽默的笑說：「不用一輩子跳 Cover 啦！」

▲「挖海盆」練舞到深夜。（圖／SIET提供）

隨著首支唱跳作品的發布，挖海盆成員也各自期許 2026 年能有不同成長，隊長主委期許未來能有機會與韓團前輩們一起拍短影音挑戰。Rio 與 Leo 則對之後的表演舞台充滿期待，更笑說希望吸引更多廠商青睞，登上大型尾牙舞台。最後挖海盆也驚喜透露，目前已著手規劃實體粉絲見面會，邀請所有「七味粉」持續鎖定團體最新動向，一同見證他們邁向更大舞台的成長旅程。