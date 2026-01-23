才剛宣布當爸　TRASH超帥貝斯手「無預警推寫真集」養眼照搶先看

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團TRASH貝斯手博文2026開年，驚喜宣布推出個人首本聲景寫真輯《Play Bass Boy》，首度從TRASH單飛發表個人作品，博文也笑說「一不小心就變成寫真男星」，意外引發熱議。近來他無預警宣布，成為團中繼阿夜以後第二位人父，且消息還藏了一年，人生身分接連轉換，也讓這次作品多了幾分階段性的紀錄意義。

▲TRASH博文推出個人首本聲景寫真輯《Play Bass Boy》。（圖／華納提供）

談起寫真集誕生過程，博文直言一切源於「陰錯陽差」，原本計畫由TRASH四位成員共同拍攝，紀錄健身成果，卻因演唱會與各自專輯製作行程接連延宕，最後只剩他一人站上鏡頭，反而促成完全屬於博文的個人企劃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《Play Bass Boy》多在東京市區拍攝，博文以獨旅方式隨走隨拍，記錄暫時離開舞台的日常狀態，直到第三天清晨前往鐮倉海邊取景。他笑說海水冷到瞬間清醒，也成為此行最難忘的一幕。全書92頁，結合文字、插畫與攝影，並附超迷你感應專輯，讓讀者同步聽見東京街頭聲景。

▲▼博文外表帥氣。（圖／華納提供）

視覺由設計師周雨衛操刀，以「Base藍」定調作品氣氛。博文也坦言，沒想過首個個人作品會是寫真集，這次嘗試讓他重新思考創作形式，未來若時機成熟，也期待再以音樂與大家見面。