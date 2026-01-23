霍諾德徒手攀台北101明天登場！最怕1狀況…外媒曝Netflix有對策

記者陳芊秀／綜合報導

美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間24日進行的台北101無裝備攀爬活動，畫面將透過Netflix全球直播，連日來海內外媒體高度關注。而這場直播將進行2小時，預告片更有直白說道「如果你掉下去，就會死。」針對外界憂心他如果不幸墜落，轉播中畫面該怎麼辦，原來Netflix已有因應。

▲艾力克斯霍諾德明天將直播徒手攀爬台北101。（圖／翻攝自IG）

平台轉播延遲10秒

[廣告]請繼續往下閱讀...

據英國媒體《觀察家報》報導，這次台北101的全球直播，Netflix平台的轉播將設有10秒延遲，推測是為了讓製作團隊能在發生意外時，得以及時中斷畫面。

此外，報導指出，艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）這次挑戰將完全不借助任何輔助工具。他去年曾說：「我相信觀眾在觀看這個節目時可能會感到緊張……但我希望觀眾能從中感受到我對這次經歷的喜悅。」

▲外媒透露，台北101攀登直播會延遲10秒。（圖／記者蔡惠如攝）

面對批評

據《DEADLINE》報導，艾力克斯霍諾德這次的攀登活動，將在沒有繩索也沒有設置安全網的狀況下進行。他已經當了30年攀岩選手，此次攀登活動他稱為是自己的「畢生夢想」，面對部分人士批評這項活動是「噱頭」，他回應道：「這件事一宣布後，網上確實有人評論說：『為什麼你要這麼做？這很愚蠢。這不是攀岩。』我完全理解，也能明白為什麼人們會這麼說，但我也會說：『如果他們有機會攀爬這座建築，他們也會攀爬的。』因為這真的太酷了、太有趣了。而且實際上，大部分這些人可能最終還是會看。」