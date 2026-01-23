高允貞IG破千萬！《愛情怎麼翻譯？》戲中夢想成現實…金宣虎來了

記者陳芊秀／綜合報導

Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》自16日起全集上線，在全球非英語節目榜高居第2名，首週觀看次數高達400萬次，成功闖入全球36個國家地區的Top 10，在台灣首週排行也是第2名。而劇集熱播，女星高允貞的IG追蹤人數也不斷刷新高，近日更衝破千萬追蹤。

▲《愛情怎麼翻譯？》戲中女主角夢想成戲外成真了。（圖／翻攝自IG）

戲劇照進現實

《愛情怎麼翻譯？》描述天才口譯員與韓國女演員的愛情故事。高允貞飾演女主角「車茂熙」，劇中一開始是默默無名的演員，最大的願望是能在社群平台上突破千萬追蹤，成為大明星。而劇集播出後掀起熱烈迴響，戲裡願望直接在現實中成真，網友形容「劇本直接照進現實」。

▲高允貞IG破千萬。（圖／翻攝自IG）

男主角金宣虎來留言

高允貞的I追蹤人數於22日正式突破千萬，目前追蹤數累積超過1019萬，數字持續更新。而她達成這項里程碑後，同劇男主角金宣虎隨即現身留言區，特地引用她劇中的名字寫下：「恭喜妳，車茂熙小姐！」她也按愛心回應。

▲金宣虎留言：「恭喜妳，車茂熙小姐！」高允貞按愛心回應。（圖／翻攝自IG）

網友朝聖

劇粉紛紛來朝聖金宣虎的祝賀，輪番留言「這對CP快把我融化了」、「天啊你還留言祝她1000萬」、「好可愛」、「是來恭喜車茂熙粉絲破千萬的嗎」、「跟戲裡的一樣」、「變成現實了」，光是朝聖的留言數就直逼2000則。