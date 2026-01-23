名嘴日本旅遊病倒！「發高燒狂吐腹瀉」PO文求救…網友隔空伸援手

記者陳芊秀／綜合報導

知名娛樂名嘴狄志為全家人近日赴日旅遊，不料剛入境沒多久就傳出身體極度不適。他於社群平台發文求救，透露自己疑似出現B型流感的症狀，不僅在飛機上就開始嘔吐、拉肚子，入境後更是一路發燒到福岡，讓大批粉絲相當擔心。

▲狄志為全家剛抵達日本要展開旅行，不料卻突然病倒。（圖／翻攝自臉書）

入境日本狂吐 線上看診拿藥

狄志為原本規劃廣島、福岡的旅行，然而在飛機上就吐了、也拉肚子，抵達日本搭新幹線，到了福岡後狂吐，整個頭痛、喉嚨痛、全身發熱。他跟線上的醫生約時間看診，立刻做了處置，提供離飯店最近的藥局，去領克流感的藥。

原來狄志為身上有帶退燒、感冒症狀的藥物，但是身體虛弱，決定預約看診，一位平常潛水的媽媽粉絲看到他的發文後，特地去一個線上看診中心請工作人員協助，令他相當感謝。他透過線上看診，並隨即拿到處方箋，前往離飯店最近的藥局領取救命藥物。從他分享的照片顯示，日本藥局領處方籤的櫃檯乾淨明亮，透明隔板上貼著多張日文公告，診所與藥局人員正協助他領取「克流感」藥物。

▲狄志為預約線上看診，到藥局的處方籤櫃檯領藥。（圖／翻攝自臉書）

燒退後感性致謝 24小時僅吃兩口飯

狄志為經過一整晚的折騰，身體明顯好轉，「量體溫的時候已經退燒」。但醫生叮囑，克流感必須按療程吃完，笑稱是「寧可錯S（殺），也不放過」。這場大病也讓他胃口盡失，感慨地說：「從昨天早上到今天早上，24個小時，只吃了兩口丼飯，其他全部都在吞一ㄙㄨㄢ（藥物）」。病況穩定後，他感性地謝謝老天爺保佑與熱心網友的幫忙，更心疼地對妻子告白：「也辛苦夫人了，要照顧孩子還要照顧我」。他坦言這是一個難得且不想要的體驗，但也學到了出國需要做更周全的準備。