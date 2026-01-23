劉樂妍「賣肉還債片」瘋傳！遭指破產沒暖氣怒PO豪宅：有車有司機

記者陳芊秀／綜合報導

藝人劉樂妍自2016年移居大陸生活，至今將近10年，目前積極發展電商事業，努力賺取生活費。她近期前往寧夏鹽池的一處羊肉處理工廠，發布一系列工作照並高喊「賣肉啦」，直接在工廠做直播。而她近期住在寧夏，面對謠傳「生病、破產、住處牆面斑駁、付不起暖氣費」等傳聞，發長文與照片公開住處，駁斥相關謠言是「抹黑」。

▲劉樂妍演藝事業轉戰大陸已將近10年。（圖／翻攝自微博）

照片中，劉樂妍身穿白色防護衣、戴藍色網帽與透明護目口罩，現身於寧夏鹽池的羊肉處理工廠內，背景是懸掛著的生羊肉，她對著鏡頭展示帶貨產品。她自嘲「賣肉還債」，大喊「賣肉了！賣肉了！賣肉啦！」吸引粉絲關注直播。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉樂妍高喊「賣肉還債」，在羊肉處理工廠直播。（圖／翻攝自微博）

劉樂妍轉戰直播帶貨多年，日前遭謠言生活落魄、付不起暖氣費甚至生病，甚至驚動在台灣的朋友打電話關心。為此，她直接曬出照片，公開位於寧夏銀川的住處實況。她強調住處位於銀川「閱海灣中央商務區（CBD）」，格局為「一梯一戶」，3房2廳2廁的豪宅等級，並擁有大片落地窗與漂亮的開放式廚房。她諷刺台北房價高昂令居住空間如「鳥籠」，而自己在銀川的生活水準極佳，藉此打破「住出租屋牆面斑駁」的傳言。

▲劉樂妍公開寧夏居住的豪宅內部，以及大樓窗外風景。（圖／翻攝自微博）

針對外界造謠，她更直接反擊：「我有兩台車啊！！現在還有個司機」，強調自己想不起來多久沒搭公車地鐵了。她除了銀川住所，也介紹之前居住的河北燕郊具備極佳的生活機能，擁有7所大學、多家連鎖餐飲（如星巴克、麥當勞）及大型商場，「我都不知道你們哪來的自信造謠，好像河北真的很差似的， 我拜托你認識一個城市用自己的眼睛看，不要用耳朵聽」。

▲劉樂妍曬住家夜景照。（圖／翻攝自微博）