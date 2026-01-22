黃鐙輝又有新身份！　演藝圈知名夫妻檔「同台飆戲」成最大亮點

記者黃庠棻／台北報導

瘋戲樂工作室2026年首檔作品音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》，將於今年四月於臺北表演藝術中心登場。這部作品源自《五木大学》的音樂世界，歷經三年創作與舞台演出累積，從專輯、首演到不斷修整進化，正式迎來全面升級的「二代目」版本。Sakura酒店即將重新開幕，邀請觀眾再次走進林森北路的夜晚。

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》由方宥心、王為、黃鐙輝等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

《櫻子媽媽與她的三個男人》的創作旅程，始於2023年許富凱推出的專輯《五木大学》，從條通文化與市井人物出發，描寫林森北路的人生百態。2024年瘋戲樂以該張專輯歌曲為核心，攜手編劇詹傑、導演楊景翔與編曲暨音樂執導王希文，推出點唱機音樂劇《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》，由于子育擔任女主角，並邀請到許富凱本人演出，首演後口碑佳評如潮，並入圍首屆臺北戲劇獎最佳音樂劇及最佳男女主角，成為當年度備受矚目的作品之一。

2026年推出的《櫻子媽媽與她的三個男人》，並非單純重演，而是首演後，主創團隊廣納觀眾回饋再精修。劇本細節、音樂編曲與樂隊編制全面升級，重新校準演員特質與角色之間的距離，讓故事中每一段關係都更像現實裡會發生的那種靠近與錯過。主創團隊表示，這是一個「走過時間、被打磨過」的版本，無論是否看過首演，都能在這次的演出中找到新的感受。

本次演出由方宥心領銜，攜手凱爾、黃鐙輝、王為、謝孟庭共同演出，並採雙卡司配置呈現。凱爾在首演時以一人分飾多角、千變萬化的表演驚艷觀眾，此次回歸備受期待；謝孟庭歷經這些年的成長與蛻變，被音樂執導王希文大讚「超越外在標籤的才華與感動」。

方宥心與王為則為瘋戲樂的新夥伴，兩人去年雙雙入圍臺北戲劇獎最佳男女主角，演技與唱功實力兼具，真實夫妻此次合作也被視為重要看點。

特別值得一提的是黃鐙輝的加入，這是他首次正式挑戰音樂劇舞台。其演技早已深受觀眾肯定，甚至獲得金馬獎提名，而這次在舞台上展現的唱功，也讓主創團隊直言「一定要請觀眾親自來看」、「果真是本命搖滾天王的男人」！成為本次演出最令人期待的驚喜之一。

在觀演形式上，本次演出特別規劃「舞台互動區座位」，讓部分觀眾能直接坐在舞台上的沙發區，從非一般觀眾席的視角近距離觀看演出。觀眾彷彿成為Sakura酒店的一份子，與演員、樂手同處夜晚之中，感受歌聲與情緒在身邊流動，打造更貼近、也更即時的沈浸式觀演體驗，讓每一場演出都多了一份不可複製的現場感。

延續瘋戲樂一貫擅長的音樂敘事風格，《櫻子媽媽與她的三個男人》融合台語歌謠與演歌情懷，讓歌曲成為角色內心的出口，而非單純的演唱段落。Sakura酒店不販售轟轟烈烈的偉大愛情，而是關於陪伴、等待，關於一個堅韌而溫柔的女人在夜深人靜時，終於能停下來，好好梳理自己的人生。

《櫻子媽媽與她的三個男人》將於2026年4月3日至4月12日於臺北表演藝術中心演出共10場，購票請洽OPENTIX。更多演出與購票資訊，請關注瘋戲樂工作室官方社群平台。