ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

中職最正MC「希望他沒朋友」揭擇偶條件
冷氣團發威！專家示警3地區更冷
車銀優捲逃稅爭議「公司出面回應」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

繪戀空 黃荷娜 三上悠亞 我是查理 賴冠霖 山本太郎 維多利亞 貝克漢

黃鐙輝又有新身份！　演藝圈知名夫妻檔「同台飆戲」成最大亮點

記者黃庠棻／台北報導

瘋戲樂工作室2026年首檔作品音樂劇《櫻子媽媽與她的三個男人》，將於今年四月於臺北表演藝術中心登場。這部作品源自《五木大学》的音樂世界，歷經三年創作與舞台演出累積，從專輯、首演到不斷修整進化，正式迎來全面升級的「二代目」版本。Sakura酒店即將重新開幕，邀請觀眾再次走進林森北路的夜晚。

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》由方宥心、王為、黃鐙輝等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》由方宥心、王為、黃鐙輝等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

《櫻子媽媽與她的三個男人》的創作旅程，始於2023年許富凱推出的專輯《五木大学》，從條通文化與市井人物出發，描寫林森北路的人生百態。2024年瘋戲樂以該張專輯歌曲為核心，攜手編劇詹傑、導演楊景翔與編曲暨音樂執導王希文，推出點唱機音樂劇《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》，由于子育擔任女主角，並邀請到許富凱本人演出，首演後口碑佳評如潮，並入圍首屆臺北戲劇獎最佳音樂劇及最佳男女主角，成為當年度備受矚目的作品之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》由方宥心、王為、黃鐙輝等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》由方宥心、王為、黃鐙輝等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

2026年推出的《櫻子媽媽與她的三個男人》，並非單純重演，而是首演後，主創團隊廣納觀眾回饋再精修。劇本細節、音樂編曲與樂隊編制全面升級，重新校準演員特質與角色之間的距離，讓故事中每一段關係都更像現實裡會發生的那種靠近與錯過。主創團隊表示，這是一個「走過時間、被打磨過」的版本，無論是否看過首演，都能在這次的演出中找到新的感受。

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》由方宥心、王為、黃鐙輝等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》由方宥心、王為、黃鐙輝等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

本次演出由方宥心領銜，攜手凱爾、黃鐙輝、王為、謝孟庭共同演出，並採雙卡司配置呈現。凱爾在首演時以一人分飾多角、千變萬化的表演驚艷觀眾，此次回歸備受期待；謝孟庭歷經這些年的成長與蛻變，被音樂執導王希文大讚「超越外在標籤的才華與感動」。

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》由方宥心、王為、黃鐙輝等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》由方宥心、王為、黃鐙輝等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

方宥心與王為則為瘋戲樂的新夥伴，兩人去年雙雙入圍臺北戲劇獎最佳男女主角，演技與唱功實力兼具，真實夫妻此次合作也被視為重要看點。

特別值得一提的是黃鐙輝的加入，這是他首次正式挑戰音樂劇舞台。其演技早已深受觀眾肯定，甚至獲得金馬獎提名，而這次在舞台上展現的唱功，也讓主創團隊直言「一定要請觀眾親自來看」、「果真是本命搖滾天王的男人」！成為本次演出最令人期待的驚喜之一。

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》由方宥心、王為、黃鐙輝等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》由方宥心、王為、黃鐙輝等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

在觀演形式上，本次演出特別規劃「舞台互動區座位」，讓部分觀眾能直接坐在舞台上的沙發區，從非一般觀眾席的視角近距離觀看演出。觀眾彷彿成為Sakura酒店的一份子，與演員、樂手同處夜晚之中，感受歌聲與情緒在身邊流動，打造更貼近、也更即時的沈浸式觀演體驗，讓每一場演出都多了一份不可複製的現場感。

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》由方宥心、王為、黃鐙輝等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《櫻子媽媽與他的三個男人》由方宥心、王為、黃鐙輝等人主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

延續瘋戲樂一貫擅長的音樂敘事風格，《櫻子媽媽與她的三個男人》融合台語歌謠與演歌情懷，讓歌曲成為角色內心的出口，而非單純的演唱段落。Sakura酒店不販售轟轟烈烈的偉大愛情，而是關於陪伴、等待，關於一個堅韌而溫柔的女人在夜深人靜時，終於能停下來，好好梳理自己的人生。

《櫻子媽媽與她的三個男人》將於2026年4月3日至4月12日於臺北表演藝術中心演出共10場，購票請洽OPENTIX。更多演出與購票資訊，請關注瘋戲樂工作室官方社群平台。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

櫻子媽媽與她的三個男人

推薦閱讀

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年　對貝嫂評價曝光

「超殺女」昔與貝克漢長子熱戀4年　對貝嫂評價曝光

6小時前

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

9小時前

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

22小時前

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

10小時前

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

6小時前

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

19小時前

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

1/21 19:46

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

1/21 09:14

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

22小時前

曾與GD傳緋聞1年！她現身《單身5》羞喊「幾乎沒空窗期」韓網炸裂

曾與GD傳緋聞1年！她現身《單身5》羞喊「幾乎沒空窗期」韓網炸裂

7小時前

直擊／SJ抵高雄500人接機！粉絲現場討「紅包拿來」　始源衝上前了

直擊／SJ抵高雄500人接機！粉絲現場討「紅包拿來」　始源衝上前了

5小時前

巨石強森半年增重13KG！遮掉招牌刺青大變身　「神還原拳王」本人看傻飆粗口

巨石強森半年增重13KG！遮掉招牌刺青大變身　「神還原拳王」本人看傻飆粗口

1/20 16:06

熱門影音

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！
「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉
上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！
安成宰在女兒面前好卑微

安成宰在女兒面前好卑微
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

看更多

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前0

拐拐「半條命去了」曬病床照　連打3袋點滴：吃藥都壓不下來

55分鐘前10

和G級AV女神拍片　男星超狂背景曝光「曾幫許光漢寫歌」

1小時前0

黃鐙輝又有新身份！　演藝圈知名夫妻檔「同台飆戲」成最大亮點

1小時前115

趙露思現身夜市擺攤！素顏穿圍裙0偽裝　曾喊：不當藝人就做這行

1小時前0

63歲玉女歌手成最美阿嬤！　曾是2億CEO「卻被親姊背叛慘剩400元」

2小時前0

謝忻厭食3周吃不下「暴瘦6公斤」！　查不出病因身心俱疲：怕死在房間裡

2小時前0

婁峻碩3月當爸…焦凡凡挺孕肚曝「產後規劃」　生完兒子火速復出！

2小時前31

蘇櫻花太狂！拍完日本A片「攻下歐美成人界」激戰西方男優：滿暈的

3小時前78

《原子少年》小孩神隱3年道歉！　遭判刑曝自責心聲：放不下舞台

3小時前61

黑男新婚不到一年遭疑婚姻觸礁！本人鬆口曝現況　認和Lucy已分房睡

讀者迴響

熱門新聞

  1. 超殺女對「無緣婆婆」貝嫂評價曝
    6小時前3
  2. 29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復
    9小時前408
  3. 日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流
    22小時前169
  4. 《Moving異能2》奉皙確定換人演！
    10小時前
  5. 優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話　她秒簽字
    6小時前162
  6. 三上悠亞球場「坐著搖」辣翻
    19小時前2215
  7. 男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」主謀竟求進演藝圈
    1/21 19:4663
  8. 蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！
    1/21 09:14207
  9. 黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！
    22小時前165
  10. 曾與GD傳緋聞1年！她現身《單身5》羞喊「幾乎沒空窗期」韓網炸裂
    7小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合