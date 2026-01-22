ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
CL公司沒登記恐遭移送檢方！
易變月光族的三大星座！
《左撇子女孩》無緣晉級奧斯卡
「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺！　開課吸金1億被轟低俗

記者蔡宜芳／綜合報導

自封「中國性商教母」的網紅周媛，近來在社群爆紅，「我只眼神給出去」、「我的身體形成了一個X字形」、「是不是靈動了」等台詞掀起模仿熱潮。然而，她22日驚傳因被檢舉低俗、物化女性，主帳號「黑白顛周媛」遭平台永久封鎖。

▲▼「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺。（圖／翻攝自微博）

▲周媛的影片近來被瘋傳。（圖／翻攝自微博）

「眼神給出去」惹禍！爭議言論觸碰法律紅線遭永久封禁

周媛以教導女性提升魅力與親密關係技巧爆紅，她在影片中重複「眼神給出去，我的身體形成一個X字形」等台詞，配上嫵媚表情和肢體動作，引發部分網友強烈聲討，指責其內容遊走在灰色地帶、物化女性做「小三培訓班」，如今也被平台方以「違反《網絡安全法》禁止傳播低俗資訊」為由永久停權。

▲▼「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺。（圖／翻攝自微博）

▲周媛的主帳號被封鎖，其他帳號也都轉成私人或被禁止發布作品。（圖／翻攝自微博）

吸金功力驚人！線上線下課程大賺億元，商業版圖浮上檯面

周媛的商業運作模式驚人，其線上課程從人民幣9.9元到999元不等，更以高價位的線下課程吸引學員，據悉學員人數已超過一萬人。根據官方資料推算，周媛相關付費課程的累計收入已超過2400萬人民幣（約台幣1億元）。她自封為「黑白顛性商學苑」創辦人，背後的事業版圖橫跨知識付費、情趣用品與醫美相關服務。

▲▼「靈動老師」周媛帳號遭永久封殺。（圖／翻攝自微博）

▲周媛的課程要價不斐。（圖／翻攝自微博）

