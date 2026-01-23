直擊／心臟漏一拍！霍諾德「徒手攀登台北101」頂強風試爬　愛妻現身鼓勵

記者蕭采薇／台北報導

曾以紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）震驚全球，美國傳奇攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將於明（24日）正式挑戰「徒手攀登」台北101大樓！《ETtoday星光雲》直擊，霍諾德一身輕便現身信義區，在台北101大樓底層進行最後的路線勘查與試爬，他的妻子桑妮（Sanni McCandless）也愛相隨全程陪伴，為這場受矚目的「世紀挑戰」做足準備。

▲霍諾德即將挑戰徒手攀登台北101，愛妻桑妮一同陪伴來台。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

東北季風攪局？霍諾德無懼強風試手感



試爬當天，台北受東北季風影響，天空雲層較厚，且信義區不時颳起陣陣強風，體感溫度濕冷。霍諾德一早便抵達現場，神情專注地觸摸101大樓外部，仔細確認摩擦力與抓握點。

雖只是「試爬」勘查，但現場氣氛已相當凝重。台北101樓高508公尺，越往高處風切效應越強，加上風勢不小，對於強調手指抓握力與身體平衡的「徒手攀登（Free Solo）」來說，無疑是地獄級的考驗。

▲霍諾德23日在台北101試爬，當天台北受東北季風影響，風力不小。（圖／記者李毓康攝）

不同於優勝美地酋長岩的粗糙岩壁，101光滑的玻璃表面與金屬接縫，只要手汗稍微失控或一陣強風，後果都不堪設想。

愛妻桑妮全程緊盯 成最強後盾

在紀錄片中讓觀眾印象深刻的霍諾德妻子桑妮，這次也隨行來到台灣。記者目擊兩人在試爬前空檔不時低頭交談，桑妮神情雖然輕鬆，但目光始終沒有離開過霍諾德。身為最了解丈夫的人，桑妮的支持一直是霍諾德能完成無數不可能任務的關鍵。兩人在101腳下並肩討論的畫面，也為這場充滿腎上腺素的挑戰增添了一絲溫情。

▲為迎接霍諾德的挑戰，台北101嚴陣以待。（圖／記者李毓康攝）

明早正式開爬！挑戰極限引爆全台關注

霍諾德此次挑戰預計於24日上午正式展開。若挑戰成功，他將成為繼2004年法國「蜘蛛人」亞倫羅伯特（Alain Robert）後，再度征服台北101的國際頂尖攀岩家，且是以難度更高的「Free Solo」精神進行。

▲霍諾德即將挑戰徒手攀登台北101，愛妻桑妮一同陪伴來台，兩人互動溫馨。（圖／記者李毓康攝）

面對明日可能更加劇烈的天氣變化與體能極限，霍諾德今日在現場顯得相當淡定，展現世界級王者的強大心理素質。全台民眾也已屏息以待，準備見證這場挑戰地心引力的歷史性時刻。