東港跨年〈羊咩咩〉爆紅酬勞漲四倍　謝采吟爆後遺症「老公變了」

記者葉文正／台北報導

在東港跨年爆紅的「羊咩咩」歌手謝采吟，今天出現在三立《健康零距離》節目錄影，並在現場表演快樂羊，還有悲傷的羊叫聲，她也透露爆紅後尾牙春酒接了十幾場，一直排到到五月份，還老實透露：「現在演出一場漲到三萬，以前都六、七千而已。」並透露老公有重大轉變。

▲謝采吟現在商演受到歡迎。（圖／三立提供）

謝采吟表示，：「爆紅後我老公對我很好，現在還會幫我夾菜，蠻驚喜的，也很感恩，現在還有人說我是東港的咩神，我還會唱〈好運連連〉，最近還有新歌，明天錄《超級夜總會》也會發表，就是跟食物有關的歌曲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲謝采吟(右)參與了張齡予腹中寶寶性別趴。（圖／三立提供）

從《超級紅人榜》一路過關斬將、展露頭角的謝采吟，成為屏東東港場的表演黑馬，她去年發行的創作歌曲〈羊咩咩〉，及有魔性的「羊叫聲」表演片段，東港跨年後在網路瘋傳，意外爆紅，其實也是她生活的點滴。

謝采吟受訪時透露，「都是人家傳來給我說，哎呀，你紅了，真的太開心、也很意外。其實先前枋寮跨年我就有唱過，可能是枋寮那邊都是比較年長的觀眾，所以他們不會去用網路，這一次東港跨年，可能觀眾比較年輕，真的是很感恩」。