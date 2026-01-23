高雄直擊／SJ希澈神級素顏全被拍！皮膚在發亮　神童、圭賢親切揮手

記者吳睿慈／高雄報導

「韓流帝王」Super Junior即將在23日起一連三天於高雄巨蛋開唱，他們的20週年《Super Show 10》從台北唱到高雄，6位成員22日先來到南台灣，第二批成員希澈、神童、圭賢約莫在下午2點10分左右現身小港機場入境大廳，金希澈頂著神級素顏現身，對著四面八方的粉絲比著YA，另外，神童、圭賢也親切揮揮手，一路慢行往車子方向走去。

▲希澈素顏皮膚在發亮。（圖／記者陳家豪攝）



Super Junior於2025年迎來出道20週年，他們從去年起就開始舉辦巡演，身為「台灣灶咖男團」自然少不了台北、高雄兩站，3位成員希澈、神童、圭賢下午抵達小港機場，神童走在最前方，他親切地揮揮手，就連媒體區也照顧到，走在後面的是金希澈，頂著素顏現身，且沒有戴上口罩，發亮的皮膚被拍得一清二楚。

▲圭賢親切揮手 。（圖／記者陳家豪攝）



最後壓軸是圭賢，他雖是一身黑，但走在後面不斷親切揮手，同樣一路慢行往往車子方向走去，整趟路程不到5分鐘，現場目測的3、400名粉絲也非常守秩序，為金希澈吶喊著「牛奶皮膚金希澈」，氣氛很熱鬧。