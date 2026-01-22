耶嫩閃婚二伯員工！登記照曝光　網逼問蔡阿嘎：28萬紅包呢

記者蔡宜芳／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎在多年前成立「大頭佛工作室」，旗下員工經常參與影片拍攝，也深受粉絲喜愛。其中，一度離職又回鍋的耶嫩，在22日宣布結婚喜訊，而對象正是二伯品牌旗下的員工俐馨，消息引來大票網友道賀。

▲耶嫩和俐馨登記結婚，蔡阿嘎、二伯都到場見證。（圖／翻攝自Threads／yenom0612）

耶嫩22日在社群曬出和俐馨登記結婚的照片，開心表示：「是的沒錯！我們結婚啦！我們知道一切都來得很突然，但我們真的還沒有小孩啦～～只是決定在這一刻為人生按下加速鍵，未來的日子還請多多指教！」

▲▼耶嫩和俐馨登記結婚。（圖／翻攝自Threads／yenom0612）

在耶嫩PO出的照片中，還有蔡阿嘎、二伯以及其他同事的大合照，一行人拿著每次員旅都會帶的「大頭佛工作室到此一遊」紅布條，畫面溫馨又可愛。此外，蔡阿嘎先前曾向員工亞妮、Taco放話「誰先結婚就包28萬」，如今耶嫩搶先宣布好消息，也引網友紛紛笑說「為了28萬嗎」、「28萬要來了」、「竟然是耶嫩搶在Taco、亞妮之前」。

▲▼耶嫩、俐馨的同事大合照。（圖／翻攝自Threads／yenom0612）