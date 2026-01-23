洪詩照顧失智公公被酸　哽咽哭了：為什麼願意付出是缺愛呢？

記者王靖淳／綜合報導

女星洪詩2023年和李運慶結婚，大伯去年發文感謝她幫忙照顧失智父親，該舊文如今再被翻出，掀起兩派討論，今（23）日她出席公開活動談及此事時忍不住哽咽哭了。

▲洪詩出席babyMadison專櫃活動哭了。（圖／記者鄭毓齡攝）

洪詩透露，一開始看到相關新聞報導時，並沒有太大的情緒起伏，抱持著「就只是一個新聞而已」的心態滑過去。直到後來身邊越來越多朋友傳訊息關心她「還好嗎？」，她才驚覺原來這件事在網路上已經發酵，甚至引發許多網友的揣測與討論，讓她不得不重新審視外界的聲音。

面對網路上的評論，洪詩最在意的其實是家人的感受。她提到娘家即使心疼，依然給她最大的支持與鼓勵，告訴她「不要去聽不好的聲音」，並大讚她做得很棒。洪詩也曾私下問過媽媽的想法，問道：「妳會心疼、捨不得嗎？」媽媽則表示「當然會心疼啊，當然會捨不得啊」，但隨即也理性地告訴洪詩，面對長輩的生理需求，「這是一個人之常情」。

▲被批把洪詩當傭人！李運慶兄道歉：用詞不當。（圖／翻攝自李運泰Threads、洪詩臉書）

洪詩坦言，這一路走來「其實我自己覺得我是一個從小被罵到大的人」，無論是因為工作表現還是生活狀態，總是會伴隨著各種不同的聲音，所以對於針對她個人的批評，她早就已經習慣。然而，這次事件讓她感到難過的點在於牽扯到了家人，她哽咽表示：「如果真的講到家人，就會覺得太多的揣測」，她認為比起自己，反而更心疼爸媽。

最讓洪詩感到不解的是，部分網友竟然將她願意付出勞力照顧公公的行為，解讀成是心理上的缺失。針對這種「缺愛論」，洪詩反問：「為什麼願意付出愛的人一定是缺愛呢？」她駁斥這種說法，認為這完全是出發點的問題，「我其實不覺得是這樣子」。在她眼中，這樣的人更可能是因為內心富足，所以「她可以是充滿愛的人去分享愛」。