王月「兩度開顱手術」現況曝！　取血塊ICU昏迷5天…女兒代母發聲

60歲女星王月去年11月底因撞到頭部緊急開顱手術，取出血塊後一度在加護病房昏迷5天，12月又要接受「顱骨復原」手術，消息令演藝圈好友相當關心。好友之一陳鴻於23日凌晨感性發文，曬出截圖表示已收到王月女兒轉述的平安訊息，文中強調健康比任何理想都重要。

▲王月兩度開顱手術，陳鴻傳訊關心。（圖／記者李毓康攝）

陳鴻自王月受傷後不斷傳訊息、打電話關心，並留下自己的聯絡電話，幽默自稱「鴻兒」並表示隨傳隨到，希望能親自探望陪同。而近日天氣轉冷，他再次傳訊息關心王月的一切是否還好，重申若有需要探望隨時都在。終於在1月22日，王月女兒「妹子」代為回覆，親切稱呼陳鴻為「陳鴻哥」，報告媽媽目前的狀況都好，僅是體力恢復需要時間。透露目前母女同住，請朋友別掛心，希望年後能和陳鴻見面擁抱。特別代母寫下：「媽媽說：她愛你喲」。他回訊叮嚀一切以休息為重，並幽默約定年後一起去「地政事務所公證」，承諾會耐心等待王月歸來。

▲陳鴻傳訊息關心，王月女兒回應。（圖／翻攝自臉書／陳鴻）

接著陳鴻發文，感嘆到了這個年紀，「不要再為了什麼理想往死裡整」，更喊話王月別再為了劇團過度操勞。針對王月術後可能面臨的儀容改變，陳鴻溫暖寬慰：「也不要擔心被笑理光頭，只要我們這幾個聊得來的老傢伙都活得好好的就足夠。」他強調，能相知相惜的老朋友比任何事都重要，並將每一個平安的天亮視為生命的禮物。