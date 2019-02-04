ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「洪荒姐」傅園慧拆牙套顏值爆表！　削成瓜子臉3年前對比照曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸游泳選手傅園慧2016年在里約奧運奪得銅牌，受訪時一句「洪荒之力」，瞬間變成新一代「網紅」，成為奧運最受歡迎的選手之一。當時她牙齒凌亂，臉型略為方正，後來戴了牙套矯正牙齒，連帶臉型都變成瓜子臉、尖下巴，整個人飄出女神氣息，讓網友驚艷直呼：「我戀愛了！」

傅園慧2016年還沒矯正牙齒時，門牙凸出，呈現「外八型」，下顎也顯得方正，一度成了外界調侃焦點，之後她悄悄戴上隱形牙套整牙，據悉，她的牙齒不難矯正，幾個月內就全部歸位，連臉型都瘦出尖下巴，露齒而笑時，整齊潔白的牙齒全都露了出來。

▲傅園慧。（圖／翻攝自微博）

▲傅園慧整牙前。（圖／翻攝自微博）

整牙後，傅園慧宛如換了一個人，全身散發出鄰家女孩氣質，顏值瞬間飆高，日前她上傳自拍照，滑嫩白皙的皮膚配上小巧紅唇，讓不少網友眼冒愛心直呼：「超正！我戀愛了～」

在實境秀《我家那閨女》最新播出的內容中，傅園慧開心體驗騎馬，終於騎上朝思暮想的馬兒，在草原上馳騁快意策馬、一邊發出爽朗笑聲，過程中還不時對馬喊，「好寶貝，乖，寶貝，你是最棒的！你是最棒…」沒想到話還沒說完，她騎乘著的馬匹突然腳軟，讓她整個人被甩了下來，最後墜落到地面。

▲傅園慧。（圖／翻攝自微博）

▲傅園慧整牙前後對比。（圖／翻攝自微博）

所幸，傅園慧墜馬前，早有感覺馬匹準備要倒下，加上身為運動員的她，本身反應就快，墜馬當下立刻用手護住臉，隨後醫護人員也緊急前往檢查傷勢。之後，她原本還要繼續騎馬，不料卻感覺眼冒金星，難受地喊：「我看不清了，好暈喔。」工作人員趕緊要她下來，經過約15分鐘的閉眼休息後，才感覺好多了。

▲傅園慧。（圖／翻攝自微博）

▲傅園慧整牙後變漂亮。（圖／翻攝自微博）

女星偷吃閨蜜男友死不認　姚蜜翻「關鍵影片」：保險套少1個

推薦閱讀

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底

鍾麗緹21歲混血女兒「神遺傳爆乳基因」！　大開東西半球比媽媽還辣

21歲D奶星二代爆「一頓早餐花46萬」！　開上億跑車「超狂豪華生活起底」

2000刮刮樂回本率高爆！　他實測高達86.7％「中了這大獎」…網瘋揪團：必買

她買「4個不祥數字」全中獎！　破解刮刮樂迷思：吉利號碼是騙人的

Bo妞這張照「100％撞臉蕭敬騰」！　網傻眼：完全就是親生的

吳宗憲「五星級超狂尾牙」55萬鈔票拿到飽！　加碼20萬…「人人有獎」

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

VOLVO國道爆頭…「護車神柱」救他一命！　警看傻讚嘆：這狀況一般是被收屍

馬國畢負債5000萬翻身！　「1年連開4家店」變餐飲大亨…7個月狂賺300萬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

小玉認了患憂鬱症　笑笑早察覺「3異狀」淚崩：真的不對勁

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底

快訊／孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」　向女友懺悔：是我不夠好

BTS前私生飯的懺悔！　2未公開私照曝「恐怖事實」：他們無處可逃

勝利夜店員工再爆「代客撿屍」　拖酒醉女進房全壘打⋯私密片群組瘋傳

阿滴「寵妹行為全記錄」！　滴妹單身都你害的啦～

還記得初代「黑Girl」有誰嗎？　九妞妞只有她不在演藝圈

這些韓國偶像「真的都整型過！」　動刀部位公開

《如懿傳》玩捉迷藏恥度爆表！霍建華好尷尬…驚吐「演不下去了」

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽！　網友一看暴動求偶遇

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

洪荒姐, 傅園慧

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 孫安佐太白目！　這舉動激怒人「同學發飆出拳狠揍」
  2. 《半澤直樹》原班人馬揭企業霸凌內幕！　2019必看日本電影10強
  3. 優鉉也是這裡出身！搖滾巨星金泰源打造「50％出道率」學院
  4. 「洪荒姐」傅園慧拆牙套顏值爆表！　削成瓜子臉3年前對比照曝光
  5. 斯文男高中生深夜跟蹤　校花爸衝下樓「你給我小心點」
  6. 2000刮刮樂回本率高爆！　他實測高達86.7％「中了這大獎」…網瘋揪團：必買
  7. 獨家／張藝謀《影》有續集！10年IP打造「中國超級英雄宇宙」
  8. 《一起吃飯吧》斗俊一口吞生牛肉+活章魚！其實韓人吃生食有撇步
  9. 范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底
  10. 姨母愛爆發！　這8個「韓國療癒小萌娃」讓你一開IG就融化♥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366