「洪荒姐」傅園慧拆牙套顏值爆表！　削成瓜子臉3年前對比照曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸游泳選手傅園慧2016年在里約奧運奪得銅牌，受訪時一句「洪荒之力」，瞬間變成新一代「網紅」，成為奧運最受歡迎的選手之一。當時她牙齒凌亂，臉型略為方正，後來戴了牙套矯正牙齒，連帶臉型都變成瓜子臉、尖下巴，整個人飄出女神氣息，讓網友驚艷直呼：「我戀愛了！」

傅園慧2016年還沒矯正牙齒時，門牙凸出，呈現「外八型」，下顎也顯得方正，一度成了外界調侃焦點，之後她悄悄戴上隱形牙套整牙，據悉，她的牙齒不難矯正，幾個月內就全部歸位，連臉型都瘦出尖下巴，露齒而笑時，整齊潔白的牙齒全都露了出來。

▲傅園慧整牙前。（圖／翻攝自微博）



整牙後，傅園慧宛如換了一個人，全身散發出鄰家女孩氣質，顏值瞬間飆高，日前她上傳自拍照，滑嫩白皙的皮膚配上小巧紅唇，讓不少網友眼冒愛心直呼：「超正！我戀愛了～」

在實境秀《我家那閨女》最新播出的內容中，傅園慧開心體驗騎馬，終於騎上朝思暮想的馬兒，在草原上馳騁快意策馬、一邊發出爽朗笑聲，過程中還不時對馬喊，「好寶貝，乖，寶貝，你是最棒的！你是最棒…」沒想到話還沒說完，她騎乘著的馬匹突然腳軟，讓她整個人被甩了下來，最後墜落到地面。

▲傅園慧整牙前後對比。（圖／翻攝自微博）



所幸，傅園慧墜馬前，早有感覺馬匹準備要倒下，加上身為運動員的她，本身反應就快，墜馬當下立刻用手護住臉，隨後醫護人員也緊急前往檢查傷勢。之後，她原本還要繼續騎馬，不料卻感覺眼冒金星，難受地喊：「我看不清了，好暈喔。」工作人員趕緊要她下來，經過約15分鐘的閉眼休息後，才感覺好多了。

▲傅園慧整牙後變漂亮。（圖／翻攝自微博）