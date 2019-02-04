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范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！　超狂學霸背景起底

記者田暐瑋／綜合報導

范瑋琪（范范）跟陳建州（黑人）育有雙胞胎飛飛翔翔，近日趁著年假期間，夫妻倆帶兒子們到美國度假，也和弟弟見面，罕見曝光了姊弟倆的合照，引來網友驚呼：「這和修杰楷也太像了吧！」

范瑋琪在IG曬出和弟弟范偉達的合照，只見姊弟倆像是雙胞胎，不只笑起來有一樣的酒窩，鼻子、嘴巴、臉型幾乎都是一模一樣，宛如女版范瑋琪，但弟弟的眼神中透露出一股憂鬱氣息，乍看還被網友誤認成是修杰楷，甚至還有人笑說：「原來飛飛翔翔是像舅舅！」

事實上，范瑋琪的弟弟很早就結婚，目前在美國生活，還是一名學霸，就讀哈佛大學，成績相當優異，姊弟倆同樣都遺傳到工程師爸爸的聰明基因。

▲范范和弟弟。（圖／翻攝自IG）

▲范范和弟弟。（圖／翻攝自IG）

范瑋琪平常會教飛飛翔翔學英文單字，陳建州把這段「英文課」影片PO到臉書，透露：「其實范范還沒當歌手前、真的在補習班當過英文老師！當時在等待發片的日子裡……她白天去星巴克打工、晚上再去教小朋友英文！現在完全派上用場了！」網友也驚嘆「好棒的英文課」、「媽媽好會教」、「范范很適合當英文老師」、「我也想被教」。

事實上，范瑋琪曾經在洛杉磯波莫納大學主修稅法，之後轉學到哈佛大學進修推廣學院經濟系學分班，雖然最後選擇休學回台灣發片，但仍說得一口流利的好英文。她出道前為了討生活，曾經在英語補習班工作8個月，當時就是教小孩子英文，現在自己生了雙胞胎兒子，也會在日常生活中教飛飛翔翔認識數字、顏色的英文單字，把英文教學融入生活。

▲范范和弟弟。（圖／翻攝自IG）

▲范范弟弟和修杰楷撞臉。（圖／翻攝自IG）

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