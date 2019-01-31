VOLVO國道爆頭…「護車神柱」救他一命！　警看傻讚嘆：這狀況一般是被收屍

娛樂中心／綜合報導

吳鈴山在《甘味人生》飾演反派「朱火爐」，讓演藝事業再度翻紅，30日他PO出2018年9月車禍事故照，VOLVO休旅車在國道上發生意外，車頭全毀，因為依賴車輛本身有智慧駕駛輔助系統，邊開車邊看劇本才會發生憾事，不過因為車子鈑金超堅固，警察到場看到車輛毀損狀況也直呼太厲害，一般這類狀況都是檢察官直接來收屍。

吳鈴山原本發文只是想安慰老婆，沒想到會引起外界關注，當時他以時速110公里撞上前方工程車，最後只有車頭嚴重毀損，A柱卻是毫髮無傷，一點都沒有變形，成功讓他逃過大劫，只有胸部被安全帶勒到瘀青，還可以自己下車紀錄意外現場狀況。

▲吳鈴山的VOLVO。（圖／翻攝自吳鈴山臉書）



▲吳鈴山車禍現場。（圖／翻攝自吳鈴山臉書）

國道警察到場後，看到只有車頭毀損，車室依舊完好，也驚呼：「這台車太厲害！」直言一般這種情況有時候都是直接請檢察官來收屍，據《蘋果日報》報導，他雖然一開始有提到「不要太相信自動駕駛」，但事後強調這已經不是重點，當時是因為自己依賴車子有駕駛輔助，才會分心邊開車邊看劇本，雖然輔助系統沒有發揮功能，但自己還是最大問題，沒有責怪車商之意。

▲吳鈴山。（圖／翻攝自吳鈴山臉書）



也因為有了這次經驗，吳鈴山表示：「為了家人，看來投資一台安全的車還是很重要。」之後他委託保險業者處理，再換了VOLVO同款式的車，自己補貼了20多萬元，也呼籲網友：「這樣的輔助功能在這次車禍之後很重要地提醒我，眼睛還是不能離開前方。」

▲吳鈴山。（圖／翻攝自吳鈴山臉書）