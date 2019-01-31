Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

記者田暐瑋／綜合報導

Selina於2016年宣布結束和張承中（阿中）的5年婚姻，談到現在面對愛情的態度，斬釘截鐵地說：「相信（愛情）！」日前她被拍到和一名神秘男甜蜜約會，疑似有新戀情曝光，在實境節目中和小11歲男星配對，也讓她害羞坦言：「喜歡他！」

Selina近日上《女兒們的戀愛》，分享對愛情的心情，節目組找來演過多次姊弟戀劇情的小鮮肉張軒睿跟她配對，讓她眼睛瞬間狂冒愛心，露出羞澀笑容，張軒睿更直言：「因為知道是你我才會來。」她一聽，臉上掛滿甜蜜微笑，坦言有心動：「很喜歡那個男孩。」

▲Selina和張軒睿。（圖／翻攝自臉書）



Selina和前夫阿中的故事人盡皆知，不管是婚前還是到離婚後，雙方即使沒有圓滿結局，卻也不願撕破臉，這次她罕見公開談論心理感受，以及現在面對愛情的態度。在聽到問題後她頓了幾秒，斬釘截鐵地說：「相信（愛情）！因為在看到你和媽媽之後，我其實還是相信。」

▲Selina坦言喜歡張軒睿。（圖／翻攝自微博）



任爸和任媽的感情很好，女兒們從小到大看在眼裡，難免會覺得愛情肯定是很美好的，因為這個緣故，任爸一度覺得夫妻倆害了兩個女兒，任爸說：「讓妳們看到的都是正面的形象，妳們也習慣性不會拒絕，所以在妳們的成長中，受到許多的傷害，這是爸爸最大的遺憾。」在他心裡，女兒們在感情受到的傷害，或多或少和自己脫離不了關係。

聽著爸爸的自責，Selina哭了，她不希望爸爸把女兒們感情的不順遂歸責於自己，她擦著眼淚安慰任爸：「長大自然就會知道這世界上愛情是怎麼樣。」在她心裡，父母感情好不代表「應該」，而是「珍貴」，因此看著父母珍貴的感情，她認為這世界上愛情還是存在的，「但我相不相信愛情會發生在我身上，那是另外一回事。」

▲林明禎和張軒睿曾有一段情。（圖／翻攝自臉書）