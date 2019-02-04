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2000刮刮樂回本率高爆！　他實測高達86.7％「中了這大獎」…網瘋揪團：必買

記者田暐瑋／綜合報導

年關將至，不少人都會前去彩券行買刮刮樂一試手氣，YouTuber黃氏兄弟集資52萬元買了15本2000元刮刮樂來測試中獎機率到底有多高，刮到手都快要殘廢，最後結果引起網友熱烈討論：「太扯！回本率好高！」

YouTuber黃氏兄弟大手筆集資52萬元現金，買了15本2000元刮刮樂來實測中獎機率，沒想到兄弟倆都沒刮出大獎，更別說是最大獎賓士車，反而是來插花的另名網紅黃大謙刮出10萬元，讓3人都不敢置信，以為自己看走眼，不過總共15本的刮刮樂最大獎也就只是10萬元。

▲網紅實測2000刮刮樂 。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲網紅實測2000刮刮樂 。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

總結260張的刮刮樂最後0元的共有80張、1000元共103張、2000元共49張、5000元共24張、1萬元共3張、10萬元只有1張，刮中45萬1000元，帳面上看起來雖然只賠5萬元，但屆時還要再扣稅。

黃氏兄弟表示，雖然有賠錢，但2000刮刮樂刮出的結果還是有高於期望值，也可看出中獎率較高的金額落在1000元，笑說他們刮中10萬元的機率是260分之1，不少網友換算「451000÷520000=0.8673」，意即回本率高達8成6，驚嘆這款刮刮樂回本率超高，引起熱烈討論，「回本率86.7耶」、「如果花52萬還中不了100萬那台彩真的騙很大」、「太扯！回本率好高」。

▲網紅實測2000刮刮樂 。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

▲網紅實測2000刮刮樂 。（圖／翻攝自YouTube／黃氏兄弟）

新春限定款刮刮樂「2000萬超級大紅包」，單張面額2000元，頭獎2000萬有3個，二獎是200萬加價值158萬賓士車共5個、三獎有100萬300個，總中獎率高達69.33%。據台彩統計，截至2月1日為止，全台已刮出1個200萬加賓士車，跟27個100萬獎金，頭獎還未開出。

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