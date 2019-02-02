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評審撂重話讓她記5年！馮玟璇唱「王子的新衣」藏含義

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》第一季甫落幕，奪下第七名的馮玟璇在節目中總是展現饒舌女將的形象，其實許多觀眾對她並不陌生，因她曾參加過其他選秀比賽，同樣有獲得不錯的成績。不同的是，她以往並非走饒舌路線，而是因為曾被評審說她沒有特色，所以這次她轉換歌路，重新再出發。

▲▼《聲林之王》選手訪問,馮玟璇。（圖／記者李毓康攝）

▲馮玟璇在節目中擁有濃厚的個人特色。（圖／記者李毓康攝）

剛滿24歲的馮玟璇，曾在《超級偶像8》獲得第七名、在《I-WANT星勢力》奪下第四名，更曾演唱2017年夏季世界大學運動會主題曲《擁抱世界擁抱你》。她從高中開始了漫長的追夢之路，雖然首次參加節目海選就無功而返，不過努力不懈的結果，也造就了她的實力與經驗。

▲▼《聲林之王》選手訪問,馮玟璇。（圖／記者李毓康攝）

▲媽媽一直是馮玟璇最強力的後盾。（圖／記者李毓康攝）

馮玟璇生長於單親家庭，媽媽一直是她最堅強的後盾，也是她最忠實的粉絲，她笑說，媽媽每次都會守在電視前觀看播出。不過她也說道，「高中參加節目很擔心服裝的問題，不想讓媽媽有壓力。但媽媽就說『放心去做想做的事情，媽媽都支持妳』，這也是我走到現在最大的動力。」

馮玟璇雖然先前在別的節目拿過不錯的名次，不過並無因此讓演藝之路變得順遂，她依然記得近5年前評審所告訴她的，「要試著去找尋自己的特色，不然沒有人會記得妳」。這殘酷的建言，讓她一度想放棄，「我困惑了半年時間，不想再走了。」但她後來想通，「夢想就是跪著也要把它走完。」

▲▼《聲林之王》選手訪問,馮玟璇。（圖／記者李毓康攝）

▲馮玟璇透露選唱《王子的新衣》的原因。（圖／記者李毓康攝）

她在《聲林之王》總決賽演唱《王子的新衣》，除了是要向最敬佩的導師蕭敬騰致敬，也是象徵自己的蛻變。其實她先前在別的節目中都是走抒情歌路，為了突破、找到自己的特色，她以饒舌女將的風格登上這舞台，「這首歌含義對我來說，就是想要穿上我新的衣服，讓大家看到新的我。」

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聲林, 聲林之王, 馮玟璇

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