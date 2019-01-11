踢館太兇⋯蕭敬騰：他不會放過你　林孟辰超狂Fly out回敬

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（11日）播出第13集「民間怪物PK挑戰賽」，將從最後的「13強取6」進入總決賽。「玖壹壹」師弟艾文同學挑戰人氣選手林孟辰，一連串狂炸的Rap讓全場瘋狂；不過，林孟辰也不是省油的燈，隨即遇強則強，展現出高水準的演出回敬！

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼艾文同學與林孟辰的舞台魅力不相上下。（圖／ETtoday）

艾文同學帶來歌曲《Baby G》，並請來玖壹壹的御用DJ T-Time，他還為了在《聲林》演出將歌詞改過，不過兇猛的饒舌態度依然不變，但似乎也因此激發了林孟辰的潛力。林孟辰演唱改編過的《Fly out》，不僅歌詞上吐露出參加比賽的心聲，舞台魅力更是讓全場氣氛嗨到最高潮。

▲蕭敬騰認為兩人的演出都是高水準。（圖／ETtoday）

蕭敬騰表示：「兩個人都高水準。艾文出來的那個感覺是殺傷力很強的，太兇。孟辰可能peace&love，你不傷害她以前，他絕不傷害你，可是你傷害到他了，他不會放過你。我想表達的只有一個，我不希望這麼優秀的作品只有喜歡你的接受你，希望你的音樂也讓大家接受、也讓我接受。」

▲▼羅志祥與信都對艾文同學讚譽有加。（圖／ETtoday）

ELLA也認同蕭敬騰的說法，也認為林孟辰該感謝有這麼強的對手，才能激發出他的潛力。羅志祥則說：「兩位都是唱rap，他是兩種不同的style，艾文同學難度高，如果兩個人優點融合在一起，那一個人就很強，17、18歲有這樣的台風真的很厲害。」

擁有搖滾的魂的信相當喜歡這場對決，「保持心中的憤怒是非常重要的事情，艾文同學是一隻野獸衝出來，我非常喜歡你的表演。」蕭敬騰也給予艾文同學建議：「除了來表演以外，最重要的是傳遞。憤怒跟自信是不一樣的，但是我看到你的實力，我希望哪天你的作品，饒舌會以你為標竿。」

最後的投票環節，蕭敬騰、林宥嘉與Ella投給林孟辰，羅志祥與信投給艾文同學，林孟辰以3比2勝出。另外，艾文同學也跟蕭敬騰做了約定，將參賽下一季《聲林之王》的演出。本集在播出前就已有1萬3千名觀眾鎖定直播網頁，播出過程中，最高更是擁有9萬1千人同時觀看。

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