Gail《我愛你》3天破百萬！網友重看⋯狂讚推手羅志祥

記者許逸群／台北報導

來自泰國的13歲女孩Gail Sopicha日前於《聲林之王》中再度演出全中文歌，以盧廣仲的歌曲《我愛你》來迎戰強勁的踢館選手。集結技巧與魅力於一身的Gail，詮釋的該曲的方式大獲好評，該片段從11日於YouTube發布後，短短3天就突破百萬流量，可見其人氣，不過也許多網友認為飛行導師羅志祥功不可沒。

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲Gail演唱《我愛你》該片段影片點閱破百萬。（圖／ETtoday）



Gail最終以3票過關（未達3票則落於待定區），雖然羅志祥的嚴格較評價且不予投票，不過在Gail剛出場時，羅志祥用幽默的方式來舒緩比賽壓力，一連串台式泰文「賣米、賣菜、賣冬瓜」瞬間讓全場氣氛輕鬆了不少。有網友認為泰文「賣冬瓜」表示「不要害怕」，其實也是間接在為Gail打氣。

▲羅志祥緩和比賽壓力確實讓現場氣氛舒緩不少。（圖／ETtoday）

Gail雖然年僅13歲，但許多網友認為，以該年齡層來說，她的歌唱能力幾乎已是巔峰，就算評審導師用嚴格的方式來看，她也不會輸。還有網友覺得，她是因為來參加比賽才開始學中文，而且接連幾次比賽都選擇不擅長的中文歌，可見練習的時間之多，「她不是來和別人比賽的，她是來和自己比賽的。」

▲《聲林之王》粉絲握手見面會與演唱會。（圖／ETtoday）

另外，喜歡Gail的觀眾有福了！繼1月5日舉辦《聲林之王》首場選手演唱會，在大家的熱情要求下，終於確定加場演出，將於1月19日在台中軟體園區Dali Art藝術廣場舉辦，且這回連來自泰國的Gail也確定會出席，另外還有張若凡、嘪瑋鵬、林怡廷、鄭可強與李佳歡，粉絲們可得把握機會囉！

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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