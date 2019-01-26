總決賽歌曲「有PG One影子」　《聲林》林孟辰這麼說

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》總決賽於昨（25日）舉行，冠亞軍的票數從頭緊咬，直到最後一刻的以5票的些微之差分數勝負，不過奪下亞軍的林孟辰，因演出自創曲《後台硬》被網友質疑「有PG One的影子」，他事後看到得知網友評論也難掩無奈心情，只說：「我就做好表演，其他就給觀眾評斷了。」

▲▼林孟辰奪下《聲林之王》第一季亞軍。（圖／ETtoday）

林孟辰在節目中帶來過許多令人驚喜的演出，舉凡在《帥到分手》中加入卑南族語成功搶Mic；與施語庭合作創造洗腦歌《Green》；應戰超強踢館選手艾文同學的《Fly Out》等，包含總決賽的演出。不過他在總決賽演出的《後台硬》卻被質疑與饒舌歌手PG One的《中二病》神似，引起網友熱議。

▲林孟辰與選手們一起觀看總決賽播出。（圖／記者李毓康攝）

雖然《後台硬》引起部分網友反彈「模仿」程度過高，但也有不少觀眾替林孟辰說話，「先不評論歌曲本身爭議，但就以『舞台魅力』的確讓人欣賞。」林孟辰昨日晚間特地從桃園北上，與教唱導師小宇及選手們一同觀看直播，他事後表示有得知網友的評論，表示等這兩天忙完學測後，會好好地看大家的建議。

林孟辰在《後台硬》中取用諧音Hold Tightly（把握機會），歌詞訴說著「真正的森林不用靠後台，這首歌送給正在追求夢想的你們」，並加入阿美族與卑南族語。他表示，「我想跟所有的選手說，不管誰後台硬，我們就是要Hold tightly」。