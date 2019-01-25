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《聲林》總冠軍出爐！李友廷「119比114」險勝林孟辰

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（25日）冠軍出爐！李友廷最終以119票險勝林孟辰的114票奪下冠軍，第3名許莉潔得到91票、第4名Gail得到60票、第5名鄭可強得到34票、第6名張若凡得到11票，第7名的馮玟璇則是得到8票。獲得冠軍的李友廷不僅獲得一輛進口跑旅，還得到盧廣仲量身定做打造的單曲。

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

▲李友廷奪冠哭了。（圖／ETtoday）

總決賽的投票包含現場觀眾（電台DJ、網紅、KTV從業人員等），每人擁有3票需投不同選手，導師同樣得投給3名選手，不過導師的票數1票等於10分。在觀眾票數完成統計後，李友廷獲得79票為最高，次高為林孟辰64票，3、4名則是許莉潔與Gail分別拿到51票及50票，特別的是，加上導師票數後名次依然未變，可說名次是由觀眾所決定。

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

▲▼觀眾票數如上，由選手「申凌」協助計票。（圖／ETtoday）

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

獲得冠軍的李友廷感性泛淚，「這真的是非常非常奇特的一段過程，從中學習到很多，我一定會不負眾望成為更好的表演者，夢想是一直做音樂，做到很老很老的時候。」他除了感謝導師這些日子的指導外，他也向最親密的家人致謝，「很負面的時候總會不小把氣往家人身上出，謝謝你們。」

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