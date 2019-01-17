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馮玟璇《超人》獻母親　曝「媽媽從未進棚原因」催淚

記者許逸群／台北報導

大型選秀節目《聲林之王》「饒舌皇后」馮玟璇，從首集播出演唱饒舌歌曲《場上稱霸》、《皇后區的皇后》進化到前幾集的創作饒舌歌曲《禁愛令》、《超人回來了》。她的演出向來展現出強大的氣場，饒舌與舞台魅力兼具，是導師心中最俱有舞台魅力的選手之一。

▲馮玟璇。（圖／ETtoday）

▲馮玟璇演唱《超人》獻給母親。（圖／ETtoday）

提到上次選唱的《超人回來了》，馮玟璇表示這是參賽至今最重要的一首歌。她從未邀請過母親到現場觀賽，因為心疼母親的高齡長時間待在攝影棚內會太過勞累，所以一直不敢邀請媽媽進棚觀賽，貼心的小舉動讓網友們讚嘆她是好孝順女兒、感動到不行。

▲馮玟璇。（圖／藏雲娛樂）

▲馮玟璇。（圖／藏雲娛樂）

馮玟璇自幼為單親背景，讓她從小就很獨立，母親在高達40歲的年紀才生下她，還差點難產離世。母親在她的心中是非常偉大的女人，也因此，她只要一有時間就回家陪伴媽媽，當母親心中那個疼愛的小女兒，所以她在決定在12強的PK戰中重寫下《超人回來了》的饒舌歌詞，獻給自己最親愛的母親。

馮玟璇在日前個人的直播中，網友紛紛上網留言支持，有許多人都是從《超級偶像8》支持她至今，也稱讚她變得相當有自信，散發出明星光環，讓她相當感動。聊到《禁愛令》時，她表示見到熊仔老師無敵緊張，但因非常欣賞對方，所以一直不敢直視他的眼睛，希望有機會能夠再跟熊仔合作。

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聲林, 聲林之王, 馮玟璇, 超人回來了

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