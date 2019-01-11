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羅志祥「賣米賣菜賣冬瓜」　全場傻眼⋯Gail竟然聽懂了

記者許逸群／台北報導

賣米賣菜賣冬瓜？來自泰國的Gail Sophicha今（11日）在大型歌唱選秀節目《聲林之王》迎來踢館高手的挑戰，而在比賽前，飛行導師羅志祥（小豬）也搞笑地想跟泰國來的朋友有些互動，不過卻說了一連串沒人聽得懂的泰文，讓眾人以為他只是在開玩笑。沒想到，在他進行拆解後，Gail竟然真的聽得懂！

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

▲▼羅志祥用「台式泰文」跟Gail交流。（圖／ETtoday）

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

《聲林》今播出第13集「民間怪物PK挑戰賽」，將從最後的「13強取6」進入總決賽。在看到Gail後，羅志祥先是說了一連串的泰文，全場卻沒人聽得懂，他只好改說看似較簡單的「賣米賣菜賣冬瓜」，沒想到也是讓眾人一頭霧水。隨後他進行拆解，沒想到這真的是泰文！這些詞的意思是「不是，不要，不要害怕」，他接著還向選手們喊話「Everybody賣冬瓜」逗得全場大笑。

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

▲▼Gail與羅藝恒都以中文歌來對決。（圖／ETtoday）

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

輕鬆歸輕鬆，不過Gail的對手可不簡單。來自紐西蘭的羅藝恒，在2016年參加《中國好歌曲》獲得劉歡戰隊前六強的選手，與Gail同樣都是以外國人的身份來到這舞台，他也帶來中文歌曲莫文蔚的《如果沒有你》並自彈自唱。Gail則是演唱盧廣仲的《我愛你》，兩人的演出都獲得相當高的評價。

信先是誇讚羅藝恒：「你讓我蠻敬佩的，因為會製作又會寫歌、自彈自唱，這是非常非常不容易的，兩方面你都非常完美。Gail有一個我們做這行所有都希望有的東西，就是好人緣，我們每個人看到你都很開心。」羅志祥則表示：「看過很多的比賽是小朋友跟大人，小朋友的光環是會有的，這樣子大家給他的掌聲跟尖叫，是因為她表現得好，還是因為他是小朋友？」

蕭敬騰認為，羅志祥對於Gail的評價較難下定論是正常的，「你會比較難，因為我們看很多集了，拉到很飽和的水平。」林宥嘉也說：「Gail天生就是個巨星。可能她中文不好，其實想說中文歌沒有很精進的話，遲早會離開這個舞台，但她的魅力是超越語言的，看她已經不需要帶有情感。」 最後Gail獲得蕭敬騰、Ella與林宥嘉的票數勝出。本集在播出前就已有1萬3千名觀眾鎖定直播網頁，播出過程中，最高更是擁有9萬1千人同時觀看。

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位: https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

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聲林, 聲林之王, 羅志祥, gail

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