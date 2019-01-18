《聲林》總決賽名單出爐　最終「6+1人選」定案

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》總決賽最終名單今（18日）出爐，原先在13搶6的規則中，勝出的選手之中，李友廷、許莉潔、張若凡、林孟辰與鄭可強先被導師點名晉級，在飛行導師的建議下提出Gail與馮玟璇也都擁有晉級實力，蕭敬騰與林宥嘉透露「糾結的人選就是她們倆」，最終決定以7強之姿進入最終總決賽。

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲最終總決賽名單出爐。（圖／ETtoday）

最終總決賽7強名單出爐，李友廷、許莉潔、張若凡、林孟辰、鄭可強、Gail與馮玟璇將進入最終的賽制，雖然吳東翰、張宸安與許淨淳都勝過踢館對手，不過在名額有限的情況下仍無法進到總決賽。而同樣擁有好實力卻沒能在該賽制獲勝的選手，包含李佳歡、孫肇谷與贊薇，也確定比賽將至此告段落。

▲首席導師林宥嘉與蕭敬騰為最後一個名額討論許久。（圖／ETtoday）

張宸安表示：「很不可思議，海選之前我就是個平凡的學生，這是我這輩子最好的旅程。」孫肇谷笑說：「比了97天，沒想到可以比這麼久，名次其實是其次了，最辛苦的是我老婆跟家人。」贊薇也說道：「雖然畢業了，對我來說只是一個開始！」

吳東翰感性地說：「這是很好的節目，很真實的東西，不想離開所有的人、所有的夥伴們，很像一個家庭的感覺，我愛大家。」許淨淳表示：「一切都非常不可思議，很像在參加一個很好玩的夏令營，人生中最難忘的，這次表演也還不錯，自己沒有遺憾。」李佳歡則是感謝爸媽與姊姊李佳薇。

首席導師蕭敬騰向畢業的選手們表示：「這個舞台不是實驗室，不要來這裡做實驗，像佳歡很可惜，這裡是準備好的時候才能過來的，把握每個機會。我還是希望未來可以看到你們發光發熱。」《聲林之王》第一季最終賽將在下周（25日）播出，最終冠軍即將揭曉！

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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